În cariera sa, Klopp a antrenat la academia lui Frankfurt, a fost principal la FSV Mainz pentru șapte ani și jumătate, la Borussia Dortmund pentru șapte ani și la Liverpool pentru nouă ani. Neamțul a fost desemnat în 2019 cel mai bun antrenor.



Jurgen Klopp a explicat de ce nu vrea să mai antreneze și ce i-a spus Jose Mourinho: ”Oricât de banal ar suna, am încetat să o fac”



Într-un interviu pentru o publicație din Germania, Jurgen Klopp a vorbit despre viața sa și de ce nu vrea să mai antreneze. Fostul tehnician a explicat că munca la o echipă îl consumă extrem de mult, căci se implică sufletesc în toate proiectele.



Așa a fost și în cazul celor trei cluburi antrenate, Mainz, Dortmund și Liverpool, de aici și multele sezoane adunate pentru respectivele echipe de fotbal.



Klopp a mai dezvăluit și ce i-a spus Jose Mourinho, care a susținut că neamțul va reveni ca principal. Totuși, Klopp e destul de sigur că asta nu se va întâmpla.



”Nu am fost niciodată cu mine însumi. Acum, acord mai multă atenție propriei persoane. Oricât de banal ar suna, am încetat să fac ceea ce îmi doream dintotdeauna. Dar asta m-a îndepărtat prea mult de viața normală. Și, în cele din urmă, nu mai aveam o viață normală. Oricare ar fi ea: mașina mea știa doar trei drumuri. Către stadion, către terenul de antrenament și acasă.

”Am acum un job care mă împlinește”



Ce e frustrant e că, deși aveam mulți vizitatori la Liverpool, abia dacă aveam timp pentru ei. În ultimele patru luni am fost la două nunți, iar înainte de asta, la niciuna în 23 de ani.



Dar nu-mi mai doresc să antrenez. Am acum un job care mă împlinește și care e și el intens. Nu mai dorm dimineața și nu mă culc târziu noaptea, dar îmi pot organiza munca mult mai bine. Soția mea, de exemplu, e foarte fericită cu asta pentru că putem planifica lucruri pe care înainte nu le puteam face.



Sigur că am savurat totul. Uneori nu-mi venea să cred cât de norocos eram. Doar uită-te de unde am venit. Și, apoi, am ajuns la Liverpool și a mers chiar bine acolo. Dacă m-aș întoarce la antrenorat undeva, totul ar începe din nou. Sunt tot eu! Nu pot doar să preiau o echipă și să antrenez. M-aș implica total din nou, peste tot. Și pur și simplu nu mă mai văd făcând asta.



Și Jose Mourinho mi-a spus 'ăsta nu e finalul'. Există antrenori care vor să facă asta mereu. Și eu am iubit să fiu antrenor, dar n-am fost niciodată dependent”, a spus Jurgen Klopp pentru Welt.