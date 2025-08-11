FOTO EXCLUSIV Fiul lui George Ogăraru e fotbalist la Steaua! Micuțul Daniel joacă pe o poziție complet diferită de tatăl său

Fiul lui George Ogăraru e fotbalist la Steaua! Micuțul Daniel joacă pe o poziție complet diferită de tatăl său Fotbal intern
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

CSA Steaua are un nume celebru în poartă la grupa 2016. 

TAGS:
csa steauadaniel ogararuGeorge Ogararu
Din articol

Daniel Ogăraru, fiul fostului fundaș al Stelei și al lui Ajax, își face debutul în fotbal la academia roș-albaștrilor, dar pe un post total diferit de cel al tatălui. E portar!

Fiul lui George Ogăraru e portar la Steaua

Sport.ro l-a văzut pe micuț în acțiune la Cupa Bucureștiului 2025, competiție la care Steaua a fost repartizată în grupă cu CS Inter Galaxy, Lazio București și FC Danilescu. În primul meci, CSA Steaua a pierdut cu 5-3 în fața celor de la Inter Galaxy, după ce la pauză scorul era 4-0 pentru adversari.

Roș-albaștrii au revenit spectaculos în repriza secundă și au redus diferența la un singur gol, 4-3, însă cu câteva minute înainte de final, Inter Galaxy a închis tabela.

Foto: Captură Sport.ro / Ionuț Stoica

George Ogăraru are șase copii!

George Ogăraru, fost internațional, ocupă în prezent rolul de coordonator al academiei CSA Steaua București. 

Ogăraru a jucat la Steaua București, Ajax Amsterdam, FC Sion, CSM Reșița și Oțelul Galați, câștigând Supercupa Olandei, Cupa Olandei și Cupa Elveției.

Mai mult, Ogăraru este tătic. Și nu orice tătic! Căsătorit cu Andreea din 2003, cei doi se mândresc cu șase copii (Eric, Marc, Daniel, Serafim, Natalia, Sofia).

  • Mg 1760
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny
PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny
ARTICOLE PE SUBIECT
Carragher critică, ungurii &icirc;i ridică &icirc;n slăvi: ce au scris despre Szobsozlai și Kerkez, &icirc;n ciuda eșecului din Supercupă
Carragher critică, ungurii îi ridică în slăvi: ce au scris despre Szobsozlai și Kerkez, în ciuda eșecului din Supercupă
Trofeul &bdquo;Mihai Leu &ndash; Spirit de Campion&rdquo;, acordat pentru prima dată unui pilot de doar 17 ani din Timișoara
Trofeul „Mihai Leu – Spirit de Campion”, acordat pentru prima dată unui pilot de doar 17 ani din Timișoara
Forțele europene care &icirc;l vor pe Gianluigi Donnarumma
Forțele europene care îl vor pe Gianluigi Donnarumma
ULTIMELE STIRI
Andrei Nicolescu, impresionat de puștiul care a pus-o la zid pe FCSB: Copilul e c&acirc;ine adevărat, &icirc;l așteptăm &icirc;napoi!
Andrei Nicolescu, impresionat de puștiul care a pus-o la zid pe FCSB: "Copilul e câine adevărat, îl așteptăm înapoi!"
Florin Gardoș l-a urmărit și a rămas fascinat: &bdquo;Cel mai bun din Superliga &icirc;n acest moment&rdquo;
Florin Gardoș l-a urmărit și a rămas fascinat: „Cel mai bun din Superliga în acest moment”
Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul &rdquo;Cruciaților&rdquo;
Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul ”Cruciaților”
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare &icirc;ntre &rdquo;vecinele&rdquo; de clasament
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare între ”vecinele” de clasament
Oțelul Galați - Rapid, de la 21:30. La victorie, giuleștenii urcă pe locul 1 &icirc;n Superligă!
Oțelul Galați - Rapid, de la 21:30. La victorie, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

CITESTE SI
Șeful Pensiilor Private pune la punct ASF: Legea nu se justifică, avem bani inclusiv pentru v&acirc;rfurile de plăți care vor veni

stirileprotv Șeful Pensiilor Private pune la punct ASF: Legea nu se justifică, avem bani inclusiv pentru vârfurile de plăți care vor veni

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

FT: Rom&acirc;nia riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate &bdquo;esențiale&rdquo;. Fondurile europene sunt &icirc;n pericol

stirileprotv FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!