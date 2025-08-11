Daniel Ogăraru, fiul fostului fundaș al Stelei și al lui Ajax, își face debutul în fotbal la academia roș-albaștrilor, dar pe un post total diferit de cel al tatălui. E portar!



Fiul lui George Ogăraru e portar la Steaua



Sport.ro l-a văzut pe micuț în acțiune la Cupa Bucureștiului 2025, competiție la care Steaua a fost repartizată în grupă cu CS Inter Galaxy, Lazio București și FC Danilescu. În primul meci, CSA Steaua a pierdut cu 5-3 în fața celor de la Inter Galaxy, după ce la pauză scorul era 4-0 pentru adversari.



Roș-albaștrii au revenit spectaculos în repriza secundă și au redus diferența la un singur gol, 4-3, însă cu câteva minute înainte de final, Inter Galaxy a închis tabela.

