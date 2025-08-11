Asistență ”umflată” la FCSB – Unirea Slobozia? Turnicheții din Ghencea au înregistrat un număr mai mic decât cel anunțat de roș-albaștri

Asistență &rdquo;umflată&rdquo; la FCSB &ndash; Unirea Slobozia? Turnicheții din Ghencea au &icirc;nregistrat un număr mai mic dec&acirc;t cel anunțat de roș-albaștri Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut în Ghencea în fața Unirii Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea din Superliga României.

TAGS:
FCSBUnirea SloboziaGigi Becalifaniisuporteri
Din articol

Este a treia înfrângere în campionat pentru roș-albaștrii, care au acumulat doar patru puncte în cinci etape.

FCSB umflă numărul spectatorilor! Cifra înregistrată de turnicheți la meciul cu Unirea Slobozia

Din cauză că Arena Națională, stadionul care a devenit casa campioanei României, a fost din nou ocupată, meciul s-a disputat pe stadionul Steaua, iar tribunele arenei au fost aproape goale, în parte pentru că adversara nu a fost o echipă care să emită pretenții, dar și pentru că FCSB a arătat dezastruos în acest start de sezon, atât în campionat, cât și în Europa.

Oficialii de la FCSB au anunțat că la meci au fost prezenți 6.083 de spectatori, însă asistența ar fi fost mult mai mică. Conform iamsport.ro, turnicheții au înregistrat o audiență mult mai mică. Concret, la meci ar fi fost prezenți doar 3.922.

Gigi Becali: ”Ei trebuie să-și dea seama că trebuie să joci fotbal din prima secundă cu orice echipă!”

La finalul meciului cu Unirea Slobozia, patronul de la FCSB, Gigi Becali, nu i-a menajat pe jucători după un nou eșec suferit în acest start de sezon.

"Eu nu mă apuc să cert echipa, avem joi un meci important (n.r cu Drita). Cred că ei trebuie să-și dea seama că trebuie să joci fotbal din prima secundă cu orice echipă. Nu trebuie să primești gol ca să joci fotbal.

Am greșit, Lixandru nu-și revine. Am avut eu o plăcere, tot l-am încercat. Nu poți să joci fotbal dacă n-ai mijlocași. Nici George, pe care l-am lăudat... fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu trichi-trichi la fotbal.

Mă așteptam la Tănase să rezolve meciul, mă așteptam să-și asume, să rezolve meciul. Toate mingiile la adversar...", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny
PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny
ULTIMELE STIRI
Andrei Nicolescu, impresionat de puștiul care a pus-o la zid pe FCSB: Copilul e c&acirc;ine adevărat, &icirc;l așteptăm &icirc;napoi!
Andrei Nicolescu, impresionat de puștiul care a pus-o la zid pe FCSB: "Copilul e câine adevărat, îl așteptăm înapoi!"
Florin Gardoș l-a urmărit și a rămas fascinat: &bdquo;Cel mai bun din Superliga &icirc;n acest moment&rdquo;
Florin Gardoș l-a urmărit și a rămas fascinat: „Cel mai bun din Superliga în acest moment”
Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul &rdquo;Cruciaților&rdquo;
Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul ”Cruciaților”
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare &icirc;ntre &rdquo;vecinele&rdquo; de clasament
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare între ”vecinele” de clasament
Oțelul Galați - Rapid, de la 21:30. La victorie, giuleștenii urcă pe locul 1 &icirc;n Superligă!
Oțelul Galați - Rapid, de la 21:30. La victorie, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

CITESTE SI
Șeful Pensiilor Private pune la punct ASF: Legea nu se justifică, avem bani inclusiv pentru v&acirc;rfurile de plăți care vor veni

stirileprotv Șeful Pensiilor Private pune la punct ASF: Legea nu se justifică, avem bani inclusiv pentru vârfurile de plăți care vor veni

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

FT: Rom&acirc;nia riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate &bdquo;esențiale&rdquo;. Fondurile europene sunt &icirc;n pericol

stirileprotv FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!