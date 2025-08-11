Asistență ”umflată” la FCSB – Unirea Slobozia? Turnicheții din Ghencea au înregistrat un număr mai mic decât cel anunțat de roș-albaștri

Este a treia înfrângere în campionat pentru roș-albaștrii, care au acumulat doar patru puncte în cinci etape.

FCSB umflă numărul spectatorilor! Cifra înregistrată de turnicheți la meciul cu Unirea Slobozia

Din cauză că Arena Națională, stadionul care a devenit casa campioanei României, a fost din nou ocupată, meciul s-a disputat pe stadionul Steaua, iar tribunele arenei au fost aproape goale, în parte pentru că adversara nu a fost o echipă care să emită pretenții, dar și pentru că FCSB a arătat dezastruos în acest start de sezon, atât în campionat, cât și în Europa.

Oficialii de la FCSB au anunțat că la meci au fost prezenți 6.083 de spectatori, însă asistența ar fi fost mult mai mică. Conform iamsport.ro, turnicheții au înregistrat o audiență mult mai mică. Concret, la meci ar fi fost prezenți doar 3.922.

