În luna iunie a acestui an, Cristiano Ronaldo și-a prelungit contractul cu Al Nassr până în iunie 2027, moment în care va avea 42 de ani. Portughezul spune că nu se gândește încă la retragere și admite că este tentat să depășească borna de 1000 de goluri marcate în carieră.

Cristiano Ronaldo: "Familia mi-a spus că pun punct"



Prezent la o gală a Federației Portugheze de Fotbal, Cristiano Ronaldo a primit distincția "Globo Prestigio" și a vorbit despre longevitatea sa absolut remarcabilă.



"Fotbalul este în continuare pasiunea mea. Familia mi-a spus că pun punct și m-a întrebat de ce îmi doresc să ajung la 1000 de goluri marcate dacă deja am peste 900. Totuși, în adâncul sufletului meu, eu nu văd lucrurile așa. Încă am realizări și vreau să îmi ajut clubul și echipa națională. De ce să nu continui? Sunt sigur că atunci când mă voi retrage, o voi face pe deplin mulțumit pentru că am dat totul.



Știu că nu mai am mulți ani de jucat, însă cei puțini pe care îi mai am vreau să îi savurez la maxim. Sunt în echipa națională de 22 de ani, iar asta vorbește de la sine despre pasiunea pentru acest tricou, trofee și dorința de a juca la echipa națională", a spus Ronaldo, potrivit As.

Cristiano Ronaldo: "Dacă aș putea, aș juca doar la echipa națională"



Cu 946 de goluri marcate până acum în carieră, Ronaldo a dezvăluit și o dorință imposibilă: să joace exclusiv pentru naționala Portugaliei.



"Am spus-o de multe ori: dacă aș putea, aș juca doar la echipa națională și nu aș mai juca la niciun club. Consider că echipa națională este apogeul și punctul culminant al carierei unui fotbalist.



Vă spun sincer că nu văd borna de 1000 de goluri ca pe o obsesie. Dacă m-ați fi întrebat acum 20 de ani, poate că aș fi răspuns diferit, dar acum nu mai văd lucrurile așa. Vârsta ne permite să gândim diferit. Acum vreau să iau zi cu zi și să nu îmi fac planuri pe termen lung", a mai spus Ronaldo.