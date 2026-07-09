”Cocoșul Galic” a învins-o pe Maroc cu scorul de 2-0 și s-a calificat în penultimul act al competiției, unde se va duela cu învingătoarea dintre Spania și Belgia.
Încă un record pentru Kylian Mbappe! Este primul fotbalist din istorie care reușește asta
Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic.
Golurile francezilor au fost marcate de Kylian Mbappe (minutul 60) și Ousmane Dembele (minutul 66). Mbappe a avut și un penalty ratat în prima repriză a înfruntării.
Kylian Mbappe este primul fotbalist din istorie care a reușit să marcheze câte opt goluri la două ediții diferite de Cupa Mondială.
Starul Franței a reușit această performanță incredibilă atât la ediția din 2022, cât și la actuala ediție a turneului final.
Mbappe are șansa să își îmbunătățească recordul în semifinalele competiției, când Franța va da piept cu câștigătoarea partidei dintre Spania și Belgia.
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