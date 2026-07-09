Încă un record pentru Kylian Mbappe! Este primul fotbalist din istorie care reușește asta

”Cocoșul Galic” a învins-o pe Maroc cu scorul de 2-0 și s-a calificat în penultimul act al competiției, unde se va duela cu învingătoarea dintre Spania și Belgia.

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Golurile francezilor au fost marcate de Kylian Mbappe (minutul 60) și Ousmane Dembele (minutul 66). Mbappe a avut și un penalty ratat în prima repriză a înfruntării.

Kylian Mbappe este primul fotbalist din istorie care a reușit să marcheze câte opt goluri la două ediții diferite de Cupa Mondială.

Starul Franței a reușit această performanță incredibilă atât la ediția din 2022, cât și la actuala ediție a turneului final.

Mbappe are șansa să își îmbunătățească recordul în semifinalele competiției, când Franța va da piept cu câștigătoarea partidei dintre Spania și Belgia.