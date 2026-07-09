Kylian Mbappe a dezvăluit de ce nu a terminat pe teren meciul cu Maroc: ”Am primit o lovitură!”

Încă un record pentru Kylian Mbappe! Este primul fotbalist din istorie care reușește asta

Didier Deschamps a dezvăluit cine este talismanul Franței: ”Când îl avem pe el, nu avem nicio problemă!”

Kylian Mbappe a ratat un penalty în prima repriză, însă a reușit să deschidă scorul în repriza secundă, în minutul 60, și a contribuit cu pasa decisive la golul lui Ousmane Dembele din minutul 66.

Mbappe a părăsit terenul în minutul 77, când Didier Deschamps l-a trimis în locul său pe Mateta. La finalul meciului, Mbappe a explicat de ce nu a rămas pe teren până la fluierul final.

”Sunt bine. Am primit o lovitură la gleznă, dar sunt bine. În acel moment, Mateta era într-o formă mai bună decât mine pentru a juca ultimele 15 minute, așa că eu am ieșit, iar el a intrat. Este un lucru bun, aproape că a marcat și el”, a explicat Kylian Mbappe după meci.

Mbappe speră că Franța nu se va opri în semifinale și speră să câștige încă o data trofeul Cupei Mondiale, însă este conștient că dificultatea meciurilor va crește cu fiecare partidă în parte.

”Nu știu dacă suntem aproape să ne atingem obiectivele. Nu este loc pentru automulțumire. Drumul este încă lung, iar ceea ce ne așteaptă va fi și mai dificil. Ne vom recupera bine.

Dacă îmi pare rău pentru Hakimi? Pe teren nu simt nicio emoție. Sunt aici ca să câștig, el era aici ca să câștige. Va fi mai greu să-l revăd în vestiar, pentru că este un prieten foarte apropiat”, a adăugat Mbappe.