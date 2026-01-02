Daniel Alves, fostul fundaş dreapta al FC Barcelona, care ar putea reveni pe terenul de fotbal, a anunţat, joi, că a devenit coproprietar al SC Sao Joao de Ver, un club din Liga 3 portugheză.

Fost fundaş dreapta al FC Barcelona (2008-2016, apoi noiembrie 2021-2022), achitat într-un caz de viol şi reconvertit în predicator într-o biserică din Girona, fostul internaţional brazilian este acum coproprietar al SC Sao Joao de Ver.

Patron și jucător la SC Sao Joao de Ver



Anunţul a fost făcut de clubul din divizia a treia portugheză, care se află în prezent pe ultimul loc în grupa sa.

În paralel, ESPN a anunţat că brazilianul ar lua în considerare şi posibilitatea de a reveni ca jucător profesionist, cu ideea de a se angaja din ianuarie până în iunie 2026 la acelaşi club.

În vârstă de 42 de ani, Dani Alves nu a mai jucat niciun meci profesionist din 8 ianuarie 2023, când a trecut la Pumas UNAM, în Mexic, unde a jucat doar jumătate de sezon.

