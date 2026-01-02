OFICIAL Dani Alves revine pe gazon! Echipa sa este pe ultimul loc în campionat

Dani Alves revine pe gazon! Echipa sa este pe ultimul loc &icirc;n campionat Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Achitat în cazul de viol, fostul jucător al Barcelonei este acum predicator religios.

TAGS:
Dani Alvesfc barcelonaviolSC Sao Joao de VerPumas UNAM
Din articol

Daniel Alves, fostul fundaş dreapta al FC Barcelona, care ar putea reveni pe terenul de fotbal, a anunţat, joi, că a devenit coproprietar al SC Sao Joao de Ver, un club din Liga 3 portugheză.

Fost fundaş dreapta al FC Barcelona (2008-2016, apoi noiembrie 2021-2022), achitat într-un caz de viol şi reconvertit în predicator într-o biserică din Girona, fostul internaţional brazilian este acum coproprietar al SC Sao Joao de Ver.

Patron și jucător la SC Sao Joao de Ver

Anunţul a fost făcut de clubul din divizia a treia portugheză, care se află în prezent pe ultimul loc în grupa sa.

În paralel, ESPN a anunţat că brazilianul ar lua în considerare şi posibilitatea de a reveni ca jucător profesionist, cu ideea de a se angaja din ianuarie până în iunie 2026 la acelaşi club.

În vârstă de 42 de ani, Dani Alves nu a mai jucat niciun meci profesionist din 8 ianuarie 2023, când a trecut la Pumas UNAM, în Mexic, unde a jucat doar jumătate de sezon.

news.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Norocul &icirc;i sur&acirc;de lui Horațiu Moldovan! Planul lui Club Brugge, dezvăluit de belgieni
Norocul îi surâde lui Horațiu Moldovan! Planul lui Club Brugge, dezvăluit de belgieni
Toulouse - Lens, liderul din Ligue 1 joacă ACUM pe VOYO! Cea mai penibilă foarfecă și ROȘU devreme
Toulouse - Lens, liderul din Ligue 1 joacă ACUM pe VOYO! Cea mai penibilă foarfecă și ROȘU devreme
Rayo Vallecano - Getafe 0-0, ACUM pe Sport.ro! Andrei Rațiu e titular
Rayo Vallecano - Getafe 0-0, ACUM pe Sport.ro! Andrei Rațiu e titular
Campioana mondială și olimpică Katharina Liensberger s-a accidentat grav și va rata Jocurile Olimpice!
Campioana mondială și olimpică Katharina Liensberger s-a accidentat grav și va rata Jocurile Olimpice!
C&acirc;t &icirc;ncasează, de fapt, CFR Cluj pentru Louis Munteanu! Mureșan: &rdquo;Suma e eșalonată!&rdquo;
Cât încasează, de fapt, CFR Cluj pentru Louis Munteanu! Mureșan: ”Suma e eșalonată!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical

Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali

Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;

Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”

Lamine Yamal, OUT!

Lamine Yamal, OUT!



Recomandarile redactiei
Norocul &icirc;i sur&acirc;de lui Horațiu Moldovan! Planul lui Club Brugge, dezvăluit de belgieni
Norocul îi surâde lui Horațiu Moldovan! Planul lui Club Brugge, dezvăluit de belgieni
&bdquo;Tremură&ldquo; Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu
„Tremură“ Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu
C&acirc;t &icirc;ncasează, de fapt, CFR Cluj pentru Louis Munteanu! Mureșan: &rdquo;Suma e eșalonată!&rdquo;
Cât încasează, de fapt, CFR Cluj pentru Louis Munteanu! Mureșan: ”Suma e eșalonată!”
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical
Toulouse - Lens, liderul din Ligue 1 joacă ACUM pe VOYO! Cea mai penibilă foarfecă și ROȘU devreme
Toulouse - Lens, liderul din Ligue 1 joacă ACUM pe VOYO! Cea mai penibilă foarfecă și ROȘU devreme
Alte subiecte de interes
Dani Alves a &icirc;mplinit 41 de ani. Ce a postat Joana Sanz pe rețelele de socializare
Dani Alves a împlinit 41 de ani. Ce a postat Joana Sanz pe rețelele de socializare
Nu se mai ascund! Cum au fost surprinși Dani Alves și Joana Sanz pe străzile din Barcelona
Nu se mai ascund! Cum au fost surprinși Dani Alves și Joana Sanz pe străzile din Barcelona
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit &icirc;nlocuitor pentru Ilkay Gundogan!&nbsp;
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Primul lucru făcut de Dani Alves, după eliberarea condiționată: a petrecut cu prietenii și familia p&acirc;nă la 5 dimineața!&nbsp;
Primul lucru făcut de Dani Alves, după eliberarea condiționată: a petrecut cu prietenii și familia până la 5 dimineața! 
Dani Alves iese din &icirc;nchisoare!&nbsp; O justiţie pentru bogaţi
Dani Alves iese din închisoare! "O justiţie pentru bogaţi"
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!