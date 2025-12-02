- Juventus - Torino, marți, 2 decembrie, de la ora 22:00.
Cu cincisprezece Cupe ale Italiei câștigate, Juventus este cea mai titrată echipă a Italiei, în această competiție, aflându-se la șase trofee distanță de Internazionale Milano.
Câștigători în 2024, torinezii au de învins Udinese, pe teren propriu, în optimile ediției 2025/26, grupare pe care au învins-o în campionatul italian, scor 3-1, la final de octombrie.
Toate echipele mari ale Italiei, calificate în optimile Coppa Italia 2025/26
Tabloul optimilor Coppa Italia 2025/26 nu dezamăgește. Întrecerea transmisă în exclusivitate de VOYO vede toate echipele importante ale Italiei calificate în faza ultimelor șaisprezece.
Juventus - Udinese și Lazio - AC Milan se numără printre cele mai atractive jocuri, pe când câștigătoarea en-titre, Bologna, va întâlni Parma, acasă.
Coppa Italia: tabloul optimilor de finală jucate în doi ani diferiți
- Juventus - Udinese, 2 decembrie, ora 22:00
- Atalanta - Genoa, 3 decembrie, ora 16:00
- Napoli - Cagliari, 3 decembrie, ora 19:00
- Inter - Venezia, 3 decembrie, ora 22:00
- Bologna - Parma, 4 decembrie, ora 19:00
- Lazio - AC Milan, 4 decembrie, ora 22:00
- AS Roma - Torino, 13 ianuarie, ora 22:00
- Fiorentina - Como, 27 ianuarie, ora 27:00
În Serie A, Juventus și Udinese sunt „vecine” de clasament
Doar Lazio se află între Juventus și Udinese, în actuala configurație a clasamentului campionatului italian.
Juventus ocupă locul șapte, dar se află la cinci puncte în fața grupării din Udine.
Răzvan Sava, anunțat titular. Echipele probabile în Juventus - Udinese
Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda.
Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Piotrowski, Ekkelenkamp, Modesto; Bravo, Buksa.