Juventus - Torino, marți, 2 decembrie, de la ora 22:00.

Cu cincisprezece Cupe ale Italiei câștigate, Juventus este cea mai titrată echipă a Italiei, în această competiție, aflându-se la șase trofee distanță de Internazionale Milano.

Câștigători în 2024, torinezii au de învins Udinese, pe teren propriu, în optimile ediției 2025/26, grupare pe care au învins-o în campionatul italian, scor 3-1, la final de octombrie.

Toate echipele mari ale Italiei, calificate în optimile Coppa Italia 2025/26

Tabloul optimilor Coppa Italia 2025/26 nu dezamăgește. Întrecerea transmisă în exclusivitate de VOYO vede toate echipele importante ale Italiei calificate în faza ultimelor șaisprezece.

Juventus - Udinese și Lazio - AC Milan se numără printre cele mai atractive jocuri, pe când câștigătoarea en-titre, Bologna, va întâlni Parma, acasă.

