Juventus - Udinese, live pe VOYO, de la ora 22: Răzvan Sava, anunțat titular la Torino
Cupa Italiei poate fi urmărită în direct și în exclusivitate pe VOYO!

Torino Coppa Italia juventus
  • Juventus - Torino, marți, 2 decembrie, de la ora 22:00.

Cu cincisprezece Cupe ale Italiei câștigate, Juventus este cea mai titrată echipă a Italiei, în această competiție, aflându-se la șase trofee distanță de Internazionale Milano.

Câștigători în 2024, torinezii au de învins Udinese, pe teren propriu, în optimile ediției 2025/26, grupare pe care au învins-o în campionatul italian, scor 3-1, la final de octombrie.

Toate echipele mari ale Italiei, calificate în optimile Coppa Italia 2025/26

Tabloul optimilor Coppa Italia 2025/26 nu dezamăgește. Întrecerea transmisă în exclusivitate de VOYO vede toate echipele importante ale Italiei calificate în faza ultimelor șaisprezece.

Juventus - Udinese și Lazio - AC Milan se numără printre cele mai atractive jocuri, pe când câștigătoarea en-titre, Bologna, va întâlni Parma, acasă.

Coppa Italia: tabloul optimilor de finală jucate în doi ani diferiți

  • Juventus - Udinese, 2 decembrie, ora 22:00
  • Atalanta - Genoa, 3 decembrie, ora 16:00
  • Napoli - Cagliari, 3 decembrie, ora 19:00
  • Inter - Venezia, 3 decembrie, ora 22:00
  • Bologna - Parma, 4 decembrie, ora 19:00
  • Lazio - AC Milan, 4 decembrie, ora 22:00
  • AS Roma - Torino, 13 ianuarie, ora 22:00
  • Fiorentina - Como, 27 ianuarie, ora 27:00

În Serie A, Juventus și Udinese sunt „vecine” de clasament

Doar Lazio se află între Juventus și Udinese, în actuala configurație a clasamentului campionatului italian.

Juventus ocupă locul șapte, dar se află la cinci puncte în fața grupării din Udine.

Răzvan Sava, anunțat titular. Echipele probabile în Juventus - Udinese

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda.

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Piotrowski, Ekkelenkamp, Modesto; Bravo, Buksa.

