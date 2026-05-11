Juventus forțează un transfer stelar: negocieri avansate pentru fotbalistul lui Manchester City

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani va pune punct unei aventuri cu multe reușite, care a durat nouă sezoane, la Manchester City. Contractul său cu formația engleză urmează să expire pe 30 iunie 2026. Deși a atras oferte financiare considerabile din campionate precum MLS și cel al Arabiei Saudite, internaționalul portughez își dorește ferm să rămână la cel mai înalt nivel în fotbalul european.

Potrivit publicației Tuttosport, Juventus este hotărâtă să ajungă la un acord, iar CEO-ul clubului, Damien Comolli, are programată în zilele următoare o întâlnire decisivă cu agentul jucătorului, Jorge Mendes. Piemontezii speră să devanseze Barcelona și restul echipelor aflate în cursa pentru fotbalistul cotat în prezent la 27 de milioane de euro.