Juventus forțează un transfer stelar: negocieri avansate pentru fotbalistul lui Manchester City

Bernardo Silva se desparte de fosta campioană a Angliei la finalul sezonului, iar clubul italian insistă pentru obținerea semnăturii lusitanului.

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani va pune punct unei aventuri cu multe reușite, care a durat nouă sezoane, la Manchester City. Contractul său cu formația engleză urmează să expire pe 30 iunie 2026. Deși a atras oferte financiare considerabile din campionate precum MLS și cel al Arabiei Saudite, internaționalul portughez își dorește ferm să rămână la cel mai înalt nivel în fotbalul european.

Potrivit publicației Tuttosport, Juventus este hotărâtă să ajungă la un acord, iar CEO-ul clubului, Damien Comolli, are programată în zilele următoare o întâlnire decisivă cu agentul jucătorului, Jorge Mendes. Piemontezii speră să devanseze Barcelona și restul echipelor aflate în cursa pentru fotbalistul cotat în prezent la 27 de milioane de euro.

Condiția esențială pentru mutarea în Italia

Pentru ca transferul să se concretizeze, trupa din Torino trebuie mai întâi să își asigure calificarea pentru următoarea ediție de Liga Campionilor. Un pas obligatoriu pentru italieni, având în vedere costurile ridicate ale mutării, dar și dorința clară a lui Silva, care vrea să evolueze în continuare în cea mai prestigioasă competiție intercluburi de pe continent.

În actuala stagiune, Bernardo Silva a bifat 49 de meciuri în toate competițiile pentru „cetățeni” , reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 5 pase decisive. O mare parte din aceste cifre vin din campionat, unde a înregistrat 35 de prezențe în Premier League.

