Omul de afaceri, care și-a consolidat la finalul anului trecut poziția în fotbalul european prin preluarea clubului italian Genoa, le-a oferit celorlalți patroni un sfat pe care, spune el, se așteaptă să nu-l urmeze.



După ce a investit masiv în clubul giuleștean, începând cu 2022, Șucu este de părere că a găsit cheia performanței prin aducerea directorului sportiv italian Mauro Pederzoli. Inspirat de succesul acestei mutări, finanțatorul Rapidului a vorbit deschis într-un interviu pentru Ziarul Financiar despre modelul de management pe care îl consideră falimentar la celelalte cluburi de top.



"Președinți specializați în a convinge primarii"



Șucu a criticat modelul de business bazat pe atragerea banilor publici și le-a sugerat omologilor săi să se concentreze pe competență sportivă, nu pe relațiile cu autoritățile locale.



"Le-aş sugera tuturor acestor patroni să-şi angajeze un director sportiv cu adevărat competent. Nu cred că m-ar asculta, dar asta i-aş sfătui", a spus Șucu, continuând cu o critică directă la adresa conducătorilor din fotbalul românesc:



"Noi avem oameni specializaţi, în România, în a convinge primari sau preşedinţi de CJ să aloce din banii comunităţilor către fotbal. E grozav! Dacă asta e singura preocupare a unui preşedinte, atunci nu poţi să dai înainte. E treaba preşedintelui să convingă investitori să vină alături de club", a transmis acționarul giuleștean.

