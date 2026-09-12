După accidentare, Dylan Batubinsika pleacă din nou din România! Ce se întâmplă cu fundașul de la FCSB

După accidentare, Dylan Batubinsika pleacă din nou din România! Ce se întâmplă cu fundașul de la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dylan Batubinsika va pleca din România.

TAGS:
Dylan BatubinsikaFCSB
Din articol

Este bine cunoscut faptul că FCSB s-a despărțit de foarte mulți jucători în mercato de vară. Pentru a suplini plecările, formația roș-albastră a adus noi fotbaliști, iar printre ei se numără și Dylan Batubinsika.

După accidentare, Dylan Batubinsika pleacă din nou din România

Deși suporterii erau, la prima vedere, sceptici în ceea ce îl privește pe fundașul central, acesta a demonstrat, în cele 5 meciuri în care a fost utilizat, că are valoare.

Din nefericire, Dylan Batubinsika s-a accidentat, astfel că jucătorul a plecat în Serbia, la Marijana Kovacevic. Fiind recuperat deja, fundașul va părăsi din nou România.

Mai exact, Dylan Batubinsika a fost convocat de către selecționerul RD Congo și se va prezenta la lotul echipei naționale. Fotbalistul speră să prindă minute în cele două meciuri din calificările Cupei Africii pe Națiuni.

Pe 24 septembrie, RD Congo o va înfrunta pe teren propriu pe Guineea Ecuatorială, în timp ce pe 28 septembrie va juca împotriva celor din Zimbabwe, în deplasare. Revenind la Batubinsika, acesta are 15 meciuri și un gol la reprezentativa țării sale.

  • Fc cfr 1907 cluj fcsb superliga superbet 23082026 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CV-ul lui Dylan Batubinsika

Dylan Batubinsika a făcut primii pași în fotbal la Cergy FC Jugend, ca ulterior să fie legitimat la echipele de juniori de la PSG, Royal Antwerp, Famalicao, Maccabi Haifa, Saint Etienne și AE Larisa.

  • 600.000 de euro este cota lui Dylan Batubinsika
  • 5 meciuri a adunat fundașul la FCSB
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
ARTICOLE PE SUBIECT
Denis Drăguș, făcut praf de un dublu campion cu FCSB: „Nu își dorește mai mult de la fotbal, un tip dificil, nu-l vrea nimeni”
Denis Drăguș, făcut praf de un dublu campion cu FCSB: „Nu își dorește mai mult de la fotbal, un tip dificil, nu-l vrea nimeni”
Gigi Becali, anunțul momentului despre Dan Petrescu la FCSB: „Colaborez cu el”
Gigi Becali, anunțul momentului despre Dan Petrescu la FCSB: „Colaborez cu el”
OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului”
OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului”
ULTIMELE STIRI
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”



Recomandarile redactiei
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Alte subiecte de interes
Revenire spectaculoasă la FCSB! Mihai Stoica: ”S-a întors!”
Revenire spectaculoasă la FCSB! Mihai Stoica: ”S-a întors!”
Abia a semnat cu FCSB și a și plecat spre Marijana Kovacevic. Decizia de ultimă oră a clubului
Abia a semnat cu FCSB și a și plecat spre Marijana Kovacevic. Decizia de ultimă oră a clubului
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

stirileprotv Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

stirileprotv Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

stirileprotv Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!