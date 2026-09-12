După accidentare, Dylan Batubinsika pleacă din nou din România! Ce se întâmplă cu fundașul de la FCSB

Este bine cunoscut faptul că FCSB s-a despărțit de foarte mulți jucători în mercato de vară. Pentru a suplini plecările, formația roș-albastră a adus noi fotbaliști, iar printre ei se numără și Dylan Batubinsika.

După accidentare, Dylan Batubinsika pleacă din nou din România

Deși suporterii erau, la prima vedere, sceptici în ceea ce îl privește pe fundașul central, acesta a demonstrat, în cele 5 meciuri în care a fost utilizat, că are valoare.

Din nefericire, Dylan Batubinsika s-a accidentat, astfel că jucătorul a plecat în Serbia, la Marijana Kovacevic. Fiind recuperat deja, fundașul va părăsi din nou România.

Mai exact, Dylan Batubinsika a fost convocat de către selecționerul RD Congo și se va prezenta la lotul echipei naționale. Fotbalistul speră să prindă minute în cele două meciuri din calificările Cupei Africii pe Națiuni.

Pe 24 septembrie, RD Congo o va înfrunta pe teren propriu pe Guineea Ecuatorială, în timp ce pe 28 septembrie va juca împotriva celor din Zimbabwe, în deplasare. Revenind la Batubinsika, acesta are 15 meciuri și un gol la reprezentativa țării sale.