Deși are în primul ”unsprezece” mai mulți jucători care au evoluat în Superligă, FCSB 2 are un start dezastruos de sezon în Liga 3 și ocupă penultimul loc în Seria 5.
0-9 cu Cetatea Turnu Măgurele după 0-1 cu Dinamo 2
După 0-1 în derby-ul de acasă cu Dinamo 2 din etapa inaugurală, au urmat un halucinant 0-9 cu Cetatea Turnu Măgurele în etapa a doua, 2-4 cu Inter Ilfov, singura victorie 2-1 cu nou-apăruta Oxigen București și, ieri, 1-3 acasă cu CSM Alexandria.
În meciul cu Alexandria din ultima etapă au jucat titulari Mihai Toma (căpitan - foto), David Popa, Mihai Udrea sau David Avram, cu toții jucători care au bifat deja prezențe în Superligă, la prima echipă a lui Becali!
Info: FRF
Mihai Stoica anunță: ”Calități excepționale”
Sezonul trecut, în ultima etapă din play-out, eșecul cu FC Hermannstadt, scor 0-2, la FCSB și-a făcut debutul David Avram, un atacant în vârstă de 16 ani.
Întrebat despre debutul fotbalistului născut în 2010, Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia și a transmis că va deveni, cel mai probabil, un jucător de bază la FCSB.
”David Avram e golgheterul echipei 2010. Mai aveam pe bancă. Dacă nu trebuia să mai facem o schimbare, ar mai fi debutat un jucător 2010, e vorba de portarul Rareș Andrei, în care ne punem speranțe foarte mari. E un copil cu niște calități extraordinare.
Avram e un jucător cu calități excepționale, a crescut foarte mult, e foarte înalt, e marcator, marcator, e un jucător de mare perspectivă”, a spus oficialul de la FCSB.