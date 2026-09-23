CLASAMENT FCSB, spre ”județ”! Cu Mihai Toma, David Popa și Mihai Udrea titulari, FCSB 2 este penultima în Liga 3

FCSB, spre ”județ”! Cu Mihai Toma, David Popa și Mihai Udrea titulari, FCSB 2 este penultima în Liga 3 Fotbal intern
SPORT.RO
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Satelitul lui Gigi Becali are un start slab de sezon.

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Din articol

Deși are în primul ”unsprezece” mai mulți jucători care au evoluat în Superligă, FCSB 2 are un start dezastruos de sezon în Liga 3 și ocupă penultimul loc în Seria 5.

0-9 cu Cetatea Turnu Măgurele după 0-1 cu Dinamo 2

După 0-1 în derby-ul de acasă cu Dinamo 2 din etapa inaugurală, au urmat un halucinant 0-9 cu Cetatea Turnu Măgurele în etapa a doua, 2-4 cu Inter Ilfov, singura victorie 2-1 cu nou-apăruta Oxigen București și, ieri, 1-3 acasă cu CSM Alexandria.

În meciul cu Alexandria din ultima etapă au jucat titulari Mihai Toma (căpitan - foto), David Popa, Mihai Udrea sau David Avram, cu toții jucători care au bifat deja prezențe în Superligă, la prima echipă a lui Becali!

Info: FRF

Mihai Stoica anunță: ”Calități excepționale”

Sezonul trecut, în ultima etapă din play-out, eșecul cu FC Hermannstadt, scor 0-2, la FCSB și-a făcut debutul David Avram, un atacant în vârstă de 16 ani. 

Întrebat despre debutul fotbalistului născut în 2010, Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia și a transmis că va deveni, cel mai probabil, un jucător de bază la FCSB.

”David Avram e golgheterul echipei 2010. Mai aveam pe bancă. Dacă nu trebuia să mai facem o schimbare, ar mai fi debutat un jucător 2010, e vorba de portarul Rareș Andrei, în care ne punem speranțe foarte mari. E un copil cu niște calități extraordinare. 

Avram e un jucător cu calități excepționale, a crescut foarte mult, e foarte înalt, e marcator, marcator, e un jucător de mare perspectivă”, a spus oficialul de la FCSB. 

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