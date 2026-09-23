Deși are în primul ”unsprezece” mai mulți jucători care au evoluat în Superligă, FCSB 2 are un start dezastruos de sezon în Liga 3 și ocupă penultimul loc în Seria 5.

0-9 cu Cetatea Turnu Măgurele după 0-1 cu Dinamo 2

După 0-1 în derby-ul de acasă cu Dinamo 2 din etapa inaugurală, au urmat un halucinant 0-9 cu Cetatea Turnu Măgurele în etapa a doua, 2-4 cu Inter Ilfov, singura victorie 2-1 cu nou-apăruta Oxigen București și, ieri, 1-3 acasă cu CSM Alexandria.

În meciul cu Alexandria din ultima etapă au jucat titulari Mihai Toma (căpitan - foto), David Popa, Mihai Udrea sau David Avram, cu toții jucători care au bifat deja prezențe în Superligă, la prima echipă a lui Becali!