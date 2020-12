Fotbalistul cu cele mai multe minute jucate in 2020! Ce jucatori completeaza topul 

Fotbalistul lui Manchester United, Harry Maguire, este fotbalistul cu cele mai multe minute jucate in 2020, potrivit Observatorului pentru fotbal (CIES).

Dupa cum a precizat CIES in scrisoarea saptamanala, difuzata luni, nciun fotbalist nu a avut la fel de multe minute petrecute pe teren in 2020 ca Maguire.

Fundasul central in varsta de 27 de ani cu 28 de selectii in nationala Angliei a jucat 4.745 de minute în toate competitiile, mai exact 53 de partide, pana in data de 17 decembrie. Capitanul lui United a avut cu 401 minute mai mult decat Ruben Dias de la Manchester City care s-a situat pe locul 2, cu 4.344 de minute. Lionel Messi s-a clasat pe locul 3, cu 4.293 de minute.

In top 10 mai sunt: Bruno Fernandes de la Manchester United, cu 4.164 de minute; Bruno Pacheco de la Ceara, cu 4.162; Romelu Lukaku de la Inter, cu 4.144; Victor Lindelof de la Manchester United, cu 4.142; Raphael Varane de la Real Madrid, cu 4.123; Jesus Navas de la FC Sevilla, cu 4.110 si Callum McGregor de la Celtic, cu - 4.106.

Christian Eriksen de la Inter are cel mai multe meciuri jucate, 54, dar nu se afla nici macar in primii 1000 de fotbalisti cu cele mai multe minute jucate in 2020. Danezul a evoluat in medie mai putin de jumatate din minutele partidelor in care a fost pe teren.