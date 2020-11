Meci de infarct in Premier League! Manchester United a revenit de la 0-2 si a castigat in prelungirile partidei! Cavani, "dubla" pentru echipa lui Solskjaer

Southampton si Manchester United au oferit un adevarat spectacol in etapa a 10-a din Premier League.

Echipa lui Ralph Hasenhuttl a deschis scorul in minutul 23 prin Bednarek, dupa un corner excelent executat de Ward-Prowse. Acelasi Ward-Prowse a dublat avantajul gazdelor dupa o lovitura libera excelent executata, care l-a lasa fara replica pe De Gea.

Dupa pauza, Ole Gunnar Solskjaer l-a introdus pe teren pe Edinson Cavani, iar atacantul uruguayan a intors de unul singur soarta meciului. Mai intai, a pasat decisiv pentru golul lui Bruno Fernandes din minutul 59, pentru ca in minutul 74 sa restabileasca egalitatea cu o lovitura de cap.

In prelungirile partidei, cand meciul se indrepta catre un egal, fotbalistul venit in aceasta vara de la PSG a realizat dubla, tot dupa o lovitura de cap, dupa o centrare a lui Rashford si i-a adus lui Manchester United a treia victorie consecutiva in Premier League.

Cu aceasta victorie, echipa lui Solskjaer urca pe pozitia a 7-a a clasamentului cu 16 puncte, la 5 distanta de primul loc.