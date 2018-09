Jucatorii de 1 miliard al lui Liverpool au plecat cu TRENUL la Londra! Cum a fost surprins Klopp

Ce au in comun FC Botosani si Liverpool? Ambele echipe prefera deplasarile cu trenul! :)

Deplasarile facute cu trenul nu sunt la moda doar in Liga 1. Vedetele lui Liverpool au facut deplasarea la Londra cu trenul. :)

Majoritatea fotbalistilor au preferat sa asculte muzica in timp ce asteptau trenul, iar Klopp s-a bucurat linistit de un biscuite pe peron. :)

Cormoranilor le-a prins bine calatoria cu trenul. Echipa de pe Anfield a castigat cu 2-1 in deplasarea de pe Wembley contra lui Tottenham si are 5 victorii din 5 posibile in Premier League.