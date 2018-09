ADEVARATUL motiv pentru care Karius a fost DAT AFARA de la Liverpool! Ce a putut sa faca dupa gafele din finala Champions League

Loris Karius a platit scump cele doua gafe din finala Champions League cu Real Madrid.

Karius a fost adus de Klopp din Germania si devenise portarul numarul 1 al lui Liverpool. Englezii au ajuns in finala Champions League in urma unui parcurs senzational, iar in finala au dat peste Real Madrid, castigatoarea din ultimii ani al trofeului.

La o asemenea partida, Klopp avea nevoie de cea mai buna evolutie a elevilor sai, insa chiar Karius l-a tradat. Portarul german a gafat la deschiderea de scor, cand i-a pasat practic lui Benzema si l-a lasat pe acesta cu poarta goala, iar apoi a scapat mingea in poarta la un sut de la distanta al lui Gareth Bale.

Real Madrid a rescris istoria si a cucerit al treilea trofeu Champions League la rand, in timp ce englezii au ramas in lacrimi.

Karius a fost tinta principala a criticilor, insa Klopp a decis sa-i mai acorde o sansa. Portarul german s-a aflat in lot pentru turneul din SUA, insa acolo Karius a pierdut complet increderea colegilor sai si al staff-ului, scrie Daily Mail.

Intr-un filmulet postat pe Instagram chiar de portarul german, Karius manca inghetata chiar in timpul antrenamentului, pe teren! Ce ar fi trebuit probabil sa fie o gluma s-a intors impotriva jucatorului, iar acesta a fost imprumutat la Besiktas. Liverpool a decis sa-l transfere pe brazilianul Allison de la AS Roma cu 70 de milioane de euro, cel mai scump portar din istorie!