Cristi Chivu va debuta în Serie A pe banca lui Inter într-un meci acasă cu Torino, care va avea loc luni, 25 august, de la 21:45.

Javier Zanetti: „Cunoaște foarte bine mediul, face parte din familia noastră”

Javier Zanetti a vorbit despre noul proiect al „nerazzurrilor” cu Cristi Chivu pe bancă.

Vicepreședintele lui Inter a amintit de perioada lui Simone Inzaghi, în care Inter s-a bătut pentru toate trofeele puse în joc.

Legenda argentiniană a transmis însă că oficialii lui Inter au mare încredere în Cristi Chivu.



„Cu Simone Inzaghi am petrecut patru ani ca protagoniști, mereu competitivi, câștigând și apropiindu-ne foarte mult de obiective prestigioase. Acum îl avem pe Chivu, care cunoaște foarte bine mediul, face parte din familia noastră, are dorință mare și are nevoie de sprijin pe teren și în afara lui. Cu o atitudine umilă putem face o treabă excelentă.”, a spus Javier Zanetti, conform TMW.

Antrenorul român a debutat deja pe banca lui Inter într-o competiție oficială. „Nerazzurri” au fost eliminați de Fluminense de la Cupa Mondială a Cluburilor din 2025, după 0-2 în „optimile” competiției.

Inter a înregistrat trei victorii din tot atâtea meciuri în amicalele cu Monaco, Monza și Olympiakos.

