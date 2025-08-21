Negocierile pentru Manu Koné de la AS Roma sunt înghețate, potrivit Tuttosport, iar șefii de pe "Giuseppe Meazza" au activat deja planul B, un tânăr star din campionatul Franței.



Inter Milano caută cu insistență un mijlocaș central cu calități fizice, capabil să ofere dinamism și acoperire defensivă, un profil cerut de antrenorul Cristi Chivu pentru a putea alterna cu succes între sistemele 3-5-2 și 3-4-2-1. Marele vis al nerazzurrilor rămâne Manu Koné de la AS Roma, jucător pentru care tratativele păreau aproape de finalizare la jumătatea lunii august.



Situația s-a schimbat radical. Deși Inter era gata să pună pe masă 40 de milioane de euro, plus bonusuri, patronii americani ai Romei, familia Friedkin, au oprit brusc orice discuție. Cu toate acestea, la Milano încă se speră ca Roma să fie forțată să vândă pentru a respecta regulile Fair Play-ului Financiar, deși capitolinii ar prefera să obțină banii din vânzarea altor jucători, precum Dovbyk.



Francezul de 30 de milioane, noua țintă



Pentru că nu pot aștepta la nesfârșit un semn de la Roma, directorii Beppe Marotta și Piero Ausilio s-au reorientat și au accelerat discuțiile pentru o alternativă. În ultimele 48 de ore, pe lista Interului a urcat vertiginos numele lui Djaoui Cisse, un mijlocaș de la Rennes.



Născut în 2004, Cisse a impresionat în finalul sezonului trecut și a avut o prestație remarcabilă la Campionatul European U21. Clubul francez îl evaluează la cel puțin 30 de milioane de euro și nu ar dori să-l cedeze, fiind convins că valoarea sa se va dubla în următorul an. La 188 cm, Cisse este văzut ca un pariu pe potențial, spre deosebire de Koné, care a confirmat deja în Serie A.



Pe lista scurtă a Interului se mai află și Florentino de la Benfica, a cărui plecare ar putea fi facilitată de o eventuală eliminare a portughezilor din play-off-ul Champions League.



În altă ordine de idei, Piotr Zielinski nu se va mișca de la Inter, în timp ce fundașul Benjamin Pavard pare decis să rămână, după un sezon dificil. Francezul a comunicat pe canalele de social media ale clubului că și-a schimbat numărul de pe tricou din 28 în 5, un gest interpretat ca o declarație de loialitate.

