Inter Milano, formația unde antrenor principal este românul Cristi Chivu, a bătut palma cu Andy Diouf, mijlocaș central în vârstă de 22 de ani.

Diouf vine de la echipa franceză Lens, unde a adunat 68 de meciuri, a înscris două goluri și a livrat două pase decisive.

Internațional francez pentru Cristi Chivu! Transfer de 25 de milioane de euro: "Here we go!"

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, afacerea s-a realizat pentru suma de 20 milioane de euro, iar, cu bonusuri, va ajunge în jur de 25 de milioane.

Potrivit sursei citate, fotbalistul va ajunge în această săptămână în "Orașul Modei" pentru a efectua vizita medicală.

Dacă totul merge bine, Diouf ar putea debuta chiar în prim meci din sezon, când Torino se va deplasa pe "Giuseppe Meazza", luni, 25 august, de la ora 21:45.

