La începutul acestui an, James Rodriguez, mijlocașul ofensiv columbian în vârstă de 34 de ani, și-a găsit o nouă echipă după despărțirea de Rayo Vallecano. Club Leon, de opt ori campioană a Mexicului, făcea cel mai important transfer al echipei înainte de startul sezonului Clausura 2025.

Revenit în Europa în vara lui 2024, după un turneu excelent la Copa America, James a semnat cu Rayo Vallecano, dar aventura sa în Spania a fost de scurtă durată. Folosit doar în șapte meciuri (205 minute), contractul său a fost reziliat de comun acord în decembrie 2024.

Real Oviedo îl vrea pe James Rodriguez

Columbianul a semnat un contract valabil până în decembrie 2025, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Se pare, însă, că Rodriguez vrea să revină în Europa la finalul acestui an, chiar în Spania, în La Liga, fiind dorit de Real Oviedo!

Fotbalistul nu a dat un randament prea bun în Mexic, marcând de numai trei ori și oferind trei pase decisive în 17 confruntări. Cu toate acestea, el este convins că poate reveni la un nivel bun în Europa.

La vârsta de 19 ani, James Rodriguez a fost adus în Europa de FC Porto, de la Banfield, pentru aproximativ 7 milioane de euro. În 2013 a urmat transferul la AS Monaco pentru 45 de milioane de euro, iar un an mai târziu, după ce a fost golgheterul Cupei Mondiale din 2014, a făcut pasul la Real Madrid pentru 75 de milioane de euro.

James Rodriguez, perioadă excelentă la Real Madrid

La Real Madrid, unde a și purtat tricoul cu numărul 10, James a jucat în perioada 2014-2017, au urmat doi ani de împrumut la Bayern Munchen, iar apoi un ultim sezon modest în tricoul blanco. Columbianul a marcat 37 de goluri în 125 de partide și a cucerit 9 trofee, printre care două Ligi ale Campionilor.

James Rodriguez a avut ocazia de a fi antrenat la Real Madrid chiar de Zinedine Zidane. Fostul mare fotbalist francez a avut două mandate de succes ca antrenor: ianuarie 2016 - iunie 2018 și martie 2019 - iunie 2021. De atunci, Zizou nu a mai preluat altă echipă.

După plecarea definitivă de la Real Madrid, în septembrie 2020, James Rodriguez a mai jucat la Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano și Club Leon.

