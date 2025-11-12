Întrebat dacă în actuala reprezentativă mai există jucători care îi pot călca pe urme și care pot semna cu cluburi importante din străinătate, Adi Mutu l-a numit fără să stea pe gânduri pe Dennis Man.

Adrian Mutu: ”Man e la echipa care îi poate aduce un transfer!”

Fostul mare atacant crede că, dacă va continua cu evoluțiile bune avute până acum la PSV, în următorul sezon, Man poate ajunge la un club cu pretenții din Europa.

”Briliantul” l-a menționat apoi și pe Andrei Rațiu, fundașul lateral care impresionează meci de meci la Rayo Vallecano în La Liga, dar și pe Ianis Hagi. În legătură cu Hagi Jr, Mutu s-a arătat convins că fiul lui Gică Hagi îi va călca pe urme tatălui său și va ajunge mai devreme sau mai târziu la Galatasaray.

”Eu spun că singurul care ar putea să facă pasul ăsta e Dennis Man. De ce spun lucrul ăsta? El e la echipa care îi poate aduce lucrul ăsta având prestații bune, mă refer la PSV, o echipă în centrul atenției, o echipă puternică, o echipă sub reflectoare, ai vizibilitate, joci Champions League.

Dintre toți, el ar putea, dacă ar avea evoluții așa cum a avut în ultimul timp, ar putea ca la anul să se transfere la o echipă și mai mare. Și Rațiu, și el, pentru că face parte dintr-un campionat puternic și are evoluții foarte bune. Ei doi ar putea.

Al treilea care ar putea veni din urmă și să prindă un Galatasaray e Ianis Hagi dacă va continua să aibă evoluții extraordinare la Alanyaspor. Cred că, la anul, următorul pas va fi Galatasaray”, a spus Adi Mutu la Digi Sport.

