Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"

Deși ce a ratat orice șansă de a încheia pe una dintre primele două poziții din grupa de calificare, România tot va avea șansa de a participa la barajul pentru CM 2026. Datorită câștigării grupei de Nations League de anul trecut, tricolorii vor fi repartizați în urna a patra la tragerea la sorți de joi și vor înfrunta în semifinală o formație din prima urnă.

Italienii și-ar dori România în semifinalele barajului pentru CM 2026



În semifinala barajului, programată pe 26 martie, o posibilă adversară a României va fi Italia, națională care a încheiat pe locul secund grupa I, sub Norvegia. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport consideră că naționala lui Mircea Lucescu ar fi o variantă abordabilă pentru Squadra Azzurra, care nu a mai participat la un Mondial din 2014.



Din urna a patra, italienii speră să evite doar Suedia, naționala care i-a interzis Squadrei Azzurra participarea la CM 2018.

"Nu mai e echipa lui Hagi, ci a lui Ianis. Cu tot respectul, dar nu e la fel"



"Suedia reprezintă un risc pentru noi. România, Țara Galilor și Macedonia, variante mai bune", a titrat Gazzetta dello Sport, la scurt timp după ce Italia lui Gennaro Gattuso a fost spulberată de Norvegia, scor 1-4, în penultimul meci din calificări.



"România poate fi bătută, în ciuda experienței aduse de bătrânul Lucescu. Nu mai e echipa lui Hagi, ci, mai degrabă, a fiului său, Ianis, care a preluat tricoul cu numărul 10. Cu tot respectul, dar nu e la fel", au mai scris italienii.

