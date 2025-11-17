Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"

Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: Cu tot respectul, dar nu e la fel
Naționala României își va afla culoarul din play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026 după tragerea la sorți care va avea loc la Zurich, joi, 20 noiembrie.

Deși ce a ratat orice șansă de a încheia pe una dintre primele două poziții din grupa de calificare, România tot va avea șansa de a participa la barajul pentru CM 2026. Datorită câștigării grupei de Nations League de anul trecut, tricolorii vor fi repartizați în urna a patra la tragerea la sorți de joi și vor înfrunta în semifinală o formație din prima urnă.

Italienii și-ar dori România în semifinalele barajului pentru CM 2026

În semifinala barajului, programată pe 26 martie, o posibilă adversară a României va fi Italia, națională care a încheiat pe locul secund grupa I, sub Norvegia. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport consideră că naționala lui Mircea Lucescu ar fi o variantă abordabilă pentru Squadra Azzurra, care nu a mai participat la un Mondial din 2014.

Din urna a patra, italienii speră să evite doar Suedia, naționala care i-a interzis Squadrei Azzurra participarea la CM 2018.

"Nu mai e echipa lui Hagi, ci a lui Ianis. Cu tot respectul, dar nu e la fel"

"Suedia reprezintă un risc pentru noi. România, Țara Galilor și Macedonia, variante mai bune", a titrat Gazzetta dello Sport, la scurt timp după ce Italia lui Gennaro Gattuso a fost spulberată de Norvegia, scor 1-4, în penultimul meci din calificări.

"România poate fi bătută, în ciuda experienței aduse de bătrânul Lucescu. Nu mai e echipa lui Hagi, ci, mai degrabă, a fiului său, Ianis, care a preluat tricoul cu numărul 10. Cu tot respectul, dar nu e la fel", au mai scris italienii.

Pe lângă Italia, alte posibile variante pentru România în semifinalele barajului ar putea fi Turcia, Ucraina și Polonia. Lista finală va fi însă stabilită după meciurile rămase de disputat în preliminarii luni și marți.

Cert pentru România este că duelul din semifinala barajului îl va disputa în deplasare. Într-o posibilă finală, gazda se va stabili prin tragere la sorți.

