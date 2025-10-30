Atacantul său vedetă, Marcus Thuram, a revenit joi la antrenamentele alături de colegii săi și este gata să fie inclus în lotul pentru meciul de duminică, împotriva Veronei.



Francezul a lipsit de pe gazon timp de o lună, după accidentarea suferită în meciul de Champions League cu Slavia Praga, pe 30 septembrie.



Joi dimineață, a doua zi după victoria obținută împotriva Fiorentinei, jucătorii care au evoluat contra toscanilor au avut parte de o sesiune de descărcare, potrivit italienilor de la Sportmediaset. Restul lotului, inclusiv Thuram, a lucrat mult mai intens sub supravegherea lui Chivu.



Sursa citată mai sus notează că francezul a răspuns bine la efort și se îndreaptă astfel spre o convocare certă pentru partida din weekend.



Francezul a stat "pe bară" o lună



Revenirea lui Thuram este o gură de oxigen pentru Chivu, care se temea că absența se va prelungi. Francezul a suferit o accidentare la bicepsul femural în victoria cu 3-0 contra Slaviei Praga.



Din cauza acestei probleme, el a ratat meciurile importante cu Cremonese, AS Roma și Napoli, dar și convocarea la echipa națională a Franței.



Recuperarea pare acum completă, iar Chivu se poate baza din nou pe unul dintre cei mai importanți oameni ai săi din ofensivă.

