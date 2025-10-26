Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli

Inter Milano a pierdut clar derby-ul cu Napoli, scor 1-3, iar seria de șapte victorii consecutive sub comanda lui Cristi Chivu s-a oprit.
Totuși, chiar la o zi după acest eșec, „nerazzurrii” au ținut să-i transmită un mesaj special antrenorului român, care și-a sărbătorit ziua de naștere.
Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu
„Buon compleanno, Cristian Chivu!” / „La mulți ani, Cristian Chivu!”, a fost postarea Interului pe rețelele de social media, însoțită de imagini cu fostul fundaș care a scris istorie pe Giuseppe Meazza.
Tehnicianul originar din Reșita s-a născut la data de 26 octombrie 1980 și împlinește astăzi 45 de ani.
În ceea ce privește terenul, Inter a fost dominată de Napoli în derby-ul etapei a 8-a din Serie A. Echipa lui Antonio Conte a profitat de erorile defensive ale milanezilor și s-a impus cu 3-1, prin golurile înscrise de De Bruyne (33), McTominay (54) și Frank Anguissa (72). Pentru formația lui Chivu a înscris Hakan Calhanoglu în minutul 59.
Astafel, Napoli a urcat pe primul loc cu 18 puncte și este urmată îndeaproape de AC Milan (17) și Inter (15).