Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli

Inter Milano a pierdut clar derby-ul cu Napoli, scor 1-3, iar seria de șapte victorii consecutive sub comanda lui Cristi Chivu s-a oprit.



Totuși, chiar la o zi după acest eșec, „nerazzurrii” au ținut să-i transmită un mesaj special antrenorului român, care și-a sărbătorit ziua de naștere.

Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu



„Buon compleanno, Cristian Chivu!” / „La mulți ani, Cristian Chivu!”, a fost postarea Interului pe rețelele de social media, însoțită de imagini cu fostul fundaș care a scris istorie pe Giuseppe Meazza.