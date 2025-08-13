GALERIE FOTO Isterie cu „Reghe“ în Sudan: ce a făcut pentru a se pune bine cu localnicii

Amir Kiarash
Antrenorul de 49 de ani e o veritabilă pată de culoare într-o țară de care toți fug din cauza unor probleme sociale și economice deosebit de grave, la care se adaugă și o mare criză sanitară.

Laurențiu Reghecampf a ieșit din șomaj cu prețul unei numiri la Al-Hilal Omdurman din... Sudan!

Instalarea românului în funcție a fost lovită de reacții acide din partea presei locale, după cum sport.ro a arătat aici. Și, totuși, prezența unui antrenor european, la Al-Hilal Omdurman, e un motiv de bucurie pentru mulți dintre fanii acestei formații. Și, pentru a-și mări și mai mult capitalul de simpatie, Reghecampf a acceptat propunerea clubului, de a realiza o ședință foto. Unde? În piața de pește din orașul Port Sudan!

„Reghe“, îmbrăcat în Jalabiya

Din dorința de a se pune bine cu localnicii, Reghecampf s-a prezentat la acțiunea organizată de club, îmbrăcat în Jalabiya. Vorbim despre o ținută tradițională, des întâlnită în țări precum Sudan și Egipt. Jalabiya diferă de Abaya, o ținută similară, dar care e purtată în țările arabe din zona Golfului Persic. Jalabiya, spre deosebire de Abaya, e mai colorată, de obicei.

Reghecampf, un star în Sudan

Revenind la Reghecampf, prezența sa, în piața de pește din Port Sudan, a creat o adevărată isterie! Trecătorii au fost încântați să-l vadă pe antrenorul român care a făcut o veritabilă „baie de mulțime“ cu acest prilej.

S-a prezentat la conferință ca un șeic

Nu e prima dată când „Reghe“ le face pe plac localnicilor, îmbrăcându-se în haine tradiționale. Când a preluat Al-Hilal Riad din Arabia Saudită, el a procedat la fel. 

Concret, românul s-a prezentat la conferința de dinaintea finalei Champions League, îmbrăcat ca un șeic (foto, jos). Decizia sa n-a fost de bun augur. Pentru că Al-Hilal a pierdut finala respectivă cu Western Sydney din Australia, deși era mare favorită la trofeu.

