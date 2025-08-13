Laurențiu Reghecampf a ieșit din șomaj cu prețul unei numiri la Al-Hilal Omdurman din... Sudan!

Instalarea românului în funcție a fost lovită de reacții acide din partea presei locale, după cum sport.ro a arătat aici. Și, totuși, prezența unui antrenor european, la Al-Hilal Omdurman, e un motiv de bucurie pentru mulți dintre fanii acestei formații. Și, pentru a-și mări și mai mult capitalul de simpatie, Reghecampf a acceptat propunerea clubului, de a realiza o ședință foto. Unde? În piața de pește din orașul Port Sudan!

„Reghe“, îmbrăcat în Jalabiya

Din dorința de a se pune bine cu localnicii, Reghecampf s-a prezentat la acțiunea organizată de club, îmbrăcat în Jalabiya. Vorbim despre o ținută tradițională, des întâlnită în țări precum Sudan și Egipt. Jalabiya diferă de Abaya, o ținută similară, dar care e purtată în țările arabe din zona Golfului Persic. Jalabiya, spre deosebire de Abaya, e mai colorată, de obicei.

