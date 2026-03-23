Președintele lui Inter a făcut anunțul, după ce Cristi Chivu a ajuns la patru meciuri fără victorie

În ultimele patru meciuri din toate competițiile, Inter a înregistrat trei remize și un eșec. Totuși, echipa lui Cristi Chivu are un avans de 6 puncte față de a doua clasată AC Milan în Serie A și este calificată în semifinalele Cupei Italiei.

Beppe Marotta nu face un caz din forma slabă a lui Inter

Inter tocmai a mai făcut un pas greșit în campionat, 1-1 pe terenul Fiorentinei, ratând astfel oportunitatea de a se distanța la 8 puncte de AC Milan.

Beppe Marotta, președintele lui Inter, pune forma mai slabă a lui Inter pe seama accidentărilor și a oboselii acumulate. Una peste alta, oficialul nerazzurrilor se declară mulțumit de sezonul lui Inter, spunând că două dintre cele trei obiective sunt atinse.

"Este un moment aparte al sezonului în care, pe bună dreptate, avem un avans de șase puncte în fruntea clasamentului, un rezultat pe care poate nimeni nu l-ar fi putut anticipa, mai ales că suntem și în semifinalele Cupei Italiei.

Aș spune că până acum ne-am atins două dintre cele trei obiective. Am fi putut face mai mult în Liga Campionilor, dar nu trebuie uitat că adversarii la acest nivel sunt talentați și uneori subestimați

Este o situație dificilă și facem câțiva pași înapoi, poate din cauza accidentărilor sau a oboselii, dar asta este inevitabil pentru toate echipele în această fază a sezonului. Nu sunt aici să caut scuze, ci să reafirm că vom lupta până la final", a spus Marotta, la ședința de luni a Lega Serie A, potrivit Football Italia.