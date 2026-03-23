Președintele lui Inter a făcut anunțul, după ce Cristi Chivu a ajuns la patru meciuri fără victorie

Inter Milano traversează o perioadă modestă și și-a micșorat avansul în fruntea ierarhiei din Serie A.

În ultimele patru meciuri din toate competițiile, Inter a înregistrat trei remize și un eșec. Totuși, echipa lui Cristi Chivu are un avans de 6 puncte față de a doua clasată AC Milan în Serie A și este calificată în semifinalele Cupei Italiei.

Beppe Marotta nu face un caz din forma slabă a lui Inter

Inter tocmai a mai făcut un pas greșit în campionat, 1-1 pe terenul Fiorentinei, ratând astfel oportunitatea de a se distanța la 8 puncte de AC Milan.

Beppe Marotta, președintele lui Inter, pune forma mai slabă a lui Inter pe seama accidentărilor și a oboselii acumulate. Una peste alta, oficialul nerazzurrilor se declară mulțumit de sezonul lui Inter, spunând că două dintre cele trei obiective sunt atinse.

"Este un moment aparte al sezonului în care, pe bună dreptate, avem un avans de șase puncte în fruntea clasamentului, un rezultat pe care poate nimeni nu l-ar fi putut anticipa, mai ales că suntem și în semifinalele Cupei Italiei.

Aș spune că până acum ne-am atins două dintre cele trei obiective. Am fi putut face mai mult în Liga Campionilor, dar nu trebuie uitat că adversarii la acest nivel sunt talentați și uneori subestimați

Este o situație dificilă și facem câțiva pași înapoi, poate din cauza accidentărilor sau a oboselii, dar asta este inevitabil pentru toate echipele în această fază a sezonului. Nu sunt aici să caut scuze, ci să reafirm că vom lupta până la final", a spus Marotta, la ședința de luni a Lega Serie A, potrivit Football Italia.

Marotta: "Nimeni nu s-ar fi gândit că vom avea 6 puncte avans cu 8 etape rămase"

Presa din Italia și mai mulți specialiști au pus pași greșiți ai lui Inter pe seama unei probleme mentale. Marotta exclude însă acest scenariu.

"Cu siguranță nu este vorba de o problemă mentală. E o situație dificilă, dar una care se întâlnește des în sport. La începutul sezonului, nimeni nu s-ar fi gândit că vom avea 6 puncte avans cu 8 etape rămase de jucat", a mai spus Marotta.

Clasamentul din Serie A după 30 de etape

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!
Real Madrid renaște în finalul sezonului: vestea excelentă primită de „Los Blancos”
Iker Casillas, umilit în direct la TV de o superbă jurnalistă spaniolă: cum a ajuns ținta glumelor
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"
BBC Turcia a analizat naționala României înaintea barajului de joi. Pe cine au remarcat jurnaliștii
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

”Un poker îl îngrijorează pe Chivu!” Reacția italienilor după ce Inter a scos doar o remiză cu Fiorentina

Real Madrid, victorie dramatică în derby-ul cu Atletico pe Bernabeu! Clasamentul din La Liga

FIFA a intervenit în cazul Blănuță: „E disperat!“

Mircea Lucescu s-a decis! Cine este înlocuitorul lui Ionuț Radu pentru barajul cu Turcia

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"
Real Madrid renaște în finalul sezonului: vestea excelentă primită de „Los Blancos”
Convocare de urgență din Superliga înainte de barajul pentru Cupa Mondială!
George Buricea a lămurit gafa comisă în timpul unui time-out la meciul catastrofal România - Turcia 31-37. "Exprimarea mea a fost o idioțenie!"
S-a încheiat mercato pentru Interul lui Chivu! Vestea dată de președintele Marotta
Chivu primește întăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: „Avem nevoie”
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Conducerea PSD, în ședință după adoptarea bugetului. PNL și USR anunță discuții în paralel legate de funcționarea coaliției

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Primul concert al BTS din ultimii ani a stabilit recordul de cel mai mare concert public organizat vreodată în Coreea de Sud

