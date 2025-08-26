La cât de bine a pornit Legia Varșovia, în acest sezon, sub comanda lui Edward Iordănescu, părea că acesta are tot ce îi trebuie, în materie de jucători, la noua sa echipă.

În primele șase partide oficiale, fostul selecționer a rămas neînvins și a cucerit și Supercupa. Din păcate pentru Edi, ulterior, au apărut problemele. Dovadă și faptul că două din ultimele patru meciuri au fost pierdute. Prima consecință? Eliminarea din turul 3 preliminar Europa League, după dubla cu AEK Larnaca (Cipru), și retrogradarea în play-off-ul de Conference League. Aici, Legia a câștigat, în tur, pe terenul scoțienilor de la Hibernian: 2-1.

Edward Iordănescu l-a luat pe Ermal Krasniqi

În ultimele săptămâni, s-a vorbit foarte mult despre interesul Legiei pentru Ianis Hagi (26 de ani). Finalmente însă, totul a rămas la nivel de zvonuri și speculații, așa cum se întâmplă mai mereu în cazul fiului lui Gheorghe Hagi.

Iar Edward Iordănescu s-a reorientat rapid. Pentru că tocmai l-a luat pe fostul star al Rapidului. Vorbim despre Ermal Krasniqi (26 de ani), aripa stângă care și-a început aventura, în România, la CFR Cluj, după care a ajuns, la Rapid. De aici, a fost vândut la Sparta Praga pentru 2 milioane de euro.

În Cehia, Krasniqi a adunat 45 de meciuri, 6 goluri și 5 pase de gol. În ciuda acestui bilanț bun, Sparta Praga tocmai a acceptat ca fotbalistul kosovar să ajungă la echipa pregătită de Edward Iordănescu, sub forma de împrumut.

Mutarea a fost confirmată de pagina oficială a celor de la Sparta Praga: „Krasi, mult succes în Polonia!“.

Pentru Legia, urmează returul cu Hibernian de joi (ora 22.00), în play-off-ul Conference League.

