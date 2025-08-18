Edward Iordănescu (47 de ani) „fierbe“ în luna august. Nu din cauza căldurii, ci pentru că echipa sa, Legia Varșovia, a cam „deraiat“.

În primele șapte partide oficiale din noul sezon, Edi a înregistrat cinci victorii și două remize. Cu acest bilanț, și-a trecut în palmares Supercupa Poloniei și a dus Legia Varșovia, în turul 3 preliminar Europa League. Din păcate, odată cu startul lunii august, s-a „rupt“ această serie pozitivă.

Mai întâi, a fost dubla cu AEK Larnca. Care a adus un dezastru atât de mare, în prima manșa din deplasare (4-1 pentru ciprioți), încât victoria Legiei din retur (2-1 acasă) a fost inutilă. De acum, pentru a „supraviețui“, în acest sezon european, Legia depinde de dubla cu Hibernian (Scoția), în play-off-ul Conference League. Meciurile sunt programate pentru 21 august (tur, în Scoția) și 28 august (retur, Polonia).

Edward Iordănescu, la primul eșec din campionat

Până la dubla cu Hibernian însă, la problemele lui Edward Iordănescu s-a adăugat încă una, în weekend. Pentru că, aseară, Legia a înregistrat primul eșec intern din noua campanie.

Wisla Polak a învins rivala din Varșovia pe teren propriu, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Kaminski, în minutul 11.

După acest rezultat, Legia a coborât pe locul 5 din 18, la șase puncte deja de liderul Wisla Polak. O diferență foarte mare, în contextul în care au trecut doar cinci etape. Cu precizarea că Legia are un meci mai puțin disputat.

Cert e că situația din campionat poate fi îmbunătățită, în continuarea sezonului din care mai sunt multe etape. În schimb, în Europa, dubla cu Hibernian e crucială pentru liniștea lui Edward Iordănescu, la Legia. Mai ales că fostul selecționer a fost avertizat deja despre ce îl așteaptă, în Polonia, în cazul în care rezultatele imediate nu vor fi pe măsura așteptărilor.

