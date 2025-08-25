Edi Iordănescu rămâne fără un om de bază! Vedeta lui Legia semnează cu AS Roma

Edi Iordănescu pierde unul dintre cei mai importanți jucători de la Legia Varșovia. 

Fundașul central Jan Ziolkowski, considerat „perla” polonezilor, va semna cu AS Roma, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord pentru transfer.

Mutarea a fost confirmată de Fabrizio Romano, care anunță că Roma va plăti 6,6 milioane de euro pentru fotbalistul de 20 de ani, iar Legia va păstra 10% dintr-o eventuală revânzare. Transferul urmează să fie oficializat după ce jucătorul va efectua vizita medicală și va semna contractul pe cinci sezoane.

Ziolkowski, crescut la academia lui Legia, a fost urmărit și de echipe din Bundesliga, dar a ales Roma, unde va face parte din sistemul defensiv al lui Gian Piero Gasperini. Italianul îl vede drept o soluție pe termen lung pentru linia de trei fundași, alături de Daniele Ghilardi, venit de la Verona.

Pentru Edi Iordănescu, plecarea lui Ziolkowski este o lovitură importantă. Polonezul a fost folosit în opt partide în acest sezon, fiind integralist în șapte dintre ele. 

Roma a debutat în Serie A cu o victorie, 1-0 împotriva Bolognei, iar transferul lui Ziolkowski vine ca o nouă veste bună pentru fanii „giallorossi”.

