Narcis Răducan, doctor în sport și om de fotbal cu o mare experiență profesională, crede că investițiile în fotbalul din Arabia Saudită au ca scop final accederea la competițiile UEFA, cele mai puternice din lume.



"Fotbalul este și un barometru al nivelului economiei"

"Transferurile de peste 100 de milioane de euro reprezintă un barometru de cum a mers societatea. Adaugând inflația și tot ce se întâmplă în lume, fotbalul fiind un fenomen atât de mediatizat, este și un barometru al nivelului economiei. E clar că fiind vorba de echipe care sunt listate la bursă, care cheltuie conform unei matematici a atragerii de venituri, înseamnă că este prețul corect al jucătorilor.



Cei din generația noastră, bineînțeles că o să spunem 'parcă jucătorul ăla nu face 100 de milioane sau 150 de milioane de euro!'. Dar, dacă contabilul clubului că jucătorul ăla aduce 101 milioane, atunci se justifică plata.



"Saudiții fac un lobby extraordinar ca să fie incluși în competițiile europene"

Aici cred că mai putem lua în calcul ofensiva arabă. La început părea ca un moft, dar au început să schimbe profilul jucătorilor cumpărați. Au început să ia jucători mai tineri, unii chiar foarte tineri. Nu mai există un drum fără întoarcere, un drum blocat atunci când pleacă un antrenor sau un jucător acolo. S-ar putea să vedem și bilete de avion dus-întors între Arabia și fotbalul mare.



Arabia Saudită începe să se înscrie pentru a deveni al șaselea mare campionat al Europei. Fac un lobby extraordinar ca să fie incluși în competițiile europene. Sunt și alte multe cazuri când cluburile vin de la țări situate geografic în Asia, nu în Europa. Dacă se va întâmpla treaba asta, atunci vom avea o schimbare majoră în harta fotbalului. Atâta timp cât există regulemente și ele se respectă, cred că va fi în beneficiul fotbalului european", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

