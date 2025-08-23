Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu în Arabia! Al Nassr, eșec dramatic în finala Supercupei

Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu în Arabia! Al Nassr, eșec dramatic în finala Supercupei
Cristiano Ronaldo, ajuns la 40 de ani, încă trăiește fiecare finală ca pe una dintre cele mai importante momente din carieră.

Legenda portugheză a avut din nou foame de trofee, însă Al Nassr a pierdut dramatic Supercupa Arabiei Saudite în fața lui Al Ahli, după loviturile de departajare.

CR7 a deschis scorul din penalty pe finalul primei reprize, reușind golul cu numărul 100 pentru Al Nassr, la doar al 106-lea meci disputat.

Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu în Arabia!

Totuși, reușita nu a fost suficientă. Al Ahli a egalat chiar înainte de pauză prin Franck Kessie. În minutul 82, Brozovic a readus-o pe Al Nassr în avantaj, dar Ibanez a restabilit din nou egalitatea în finele partidei.

Finala s-a decis la penalty-uri, unde singurul care a ratat a fost Abdullah Al-Khaibari de la Al Nassr. Lovitura decisivă a fost transformată de Galeno, iar Al Ahli a ridicat trofeul.

Astfel, Cristiano Ronaldo rămâne fără un trofeu major după doi ani și jumătate petrecuți în Arabia Saudită.

Ziua și recordul pentru Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie în fotbal, chiar și la 39 de ani. Starul portughez a înscris din penalty pentru Al-Nassr, în meciul cu Al-Ahli, și a atins borna de 100 de goluri marcate pentru clubul saudit.

Cu această reușită, Ronaldo devine primul jucător din istorie care marchează peste 100 de goluri la patru cluburi diferite, o performanță unică în fotbalul mondial.

  • Real Madrid - 451 de goluri în 438 de meciuri, cel mai bun marcator din istoria clubului
  • Manchester United - 145 de goluri în 346 de partide, în două perioade petrecute pe Old Trafford
  • Juventus - 101 goluri în 134 de meciuri, timp în care a dominat Serie A
  • Al-Nassr - 100 de goluri în doar 113 partide, cifră atinsă în timp record
