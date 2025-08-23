Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu în Arabia! Al Nassr, eșec dramatic în finala Supercupei

Legenda portugheză a avut din nou foame de trofee, însă Al Nassr a pierdut dramatic Supercupa Arabiei Saudite în fața lui Al Ahli, după loviturile de departajare.

CR7 a deschis scorul din penalty pe finalul primei reprize, reușind golul cu numărul 100 pentru Al Nassr, la doar al 106-lea meci disputat.

Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu în Arabia!

Totuși, reușita nu a fost suficientă. Al Ahli a egalat chiar înainte de pauză prin Franck Kessie. În minutul 82, Brozovic a readus-o pe Al Nassr în avantaj, dar Ibanez a restabilit din nou egalitatea în finele partidei.

Finala s-a decis la penalty-uri, unde singurul care a ratat a fost Abdullah Al-Khaibari de la Al Nassr. Lovitura decisivă a fost transformată de Galeno, iar Al Ahli a ridicat trofeul.

Astfel, Cristiano Ronaldo rămâne fără un trofeu major după doi ani și jumătate petrecuți în Arabia Saudită.

