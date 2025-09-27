Întrebare în limba română pentru Alex Băluță la prima conferință de presă în Statele Unite: ”Am vrut să exersez”

După ce a fost nevoit să aștepte o perioadă pentru a-și obține viza, Băluță a ajuns în SUA și se pregătește alături de noua sa echipă. Românul a susținut și o conferință de presă și a avut parte de o surpriză din partea unui jurnalist american.



Băluță a primit o întrebat în limba română din partea unui jurnalist american, moment care l-a emoționat pe fostul jucător de la FCSB, Universitatea Craiova și Slavia Praga.



Alexandru Băluță, surpriză în Statele Unite



”Alex, bine ai venit în Los Angeles. Cum te-au primit colegii tăi și ce vrei să realizezi aici, în timpul tău la LAFC? Poți să vorbești în engleză. Am vrut să practic limba română”, a spus acesta.



”Sunt bucuros să te văd, să te cunosc, pentru că-mi lipsește să aud limba mea, bineînțeles. A fost grozav din prima zi, vizita medicală a fost ok, deci totul a fost în ordine. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru primirea călduroasă. Toți au fost amabili cu mine de când am venit aici, așa că sunt mândru și acest lucru îmi dă încredere pentru ce urmează”, a fost răspunsul lui Băluță.

