Intrat în istorie la Dinamo, fostul internațional a semnat într-unul dintre cele mai neobișnuite campionate din Europa

Fostul jucător al lui Dinamo București, Kaj Leo i Bartalsstovu, a decis să revină în fotbalul din țara natală și a semnat cu Vikingur Gota, echipa la care s-a format.

Extrema stângă în vârstă de 34 de ani va evolua din nou în Meistaradeildin, unul dintre cele mai atipice campionate din Europa.

În arhipelagul din Atlanticul de Nord, deplasările între cluburi se fac adesea cu feribotul sau avionul, din cauza distanțelor dintre insule.

Bartalsstovu a revenit la Vikingur în vara lui 2025, după experiențe în Islanda, unde a jucat pentru mai multe echipe, ultima fiind Njarovik.