Intrat în istorie la Dinamo, fostul internațional a semnat într-unul dintre cele mai neobișnuite campionate din Europa

Fostul jucător al lui Dinamo București, Kaj Leo i Bartalsstovu, a decis să revină în fotbalul din țara natală și a semnat cu Vikingur Gota, echipa la care s-a format.
Extrema stângă în vârstă de 34 de ani va evolua din nou în Meistaradeildin, unul dintre cele mai atipice campionate din Europa.
În arhipelagul din Atlanticul de Nord, deplasările între cluburi se fac adesea cu feribotul sau avionul, din cauza distanțelor dintre insule.
Bartalsstovu a revenit la Vikingur în vara lui 2025, după experiențe în Islanda, unde a jucat pentru mai multe echipe, ultima fiind Njarovik.
Primul feroez din istoria lui Dinamo
Fotbalistul a intrat în istoria clubului Dinamo în 2016, când a devenit primul jucător din Insulele Feroe transferat vreodată în Liga 1. A fost adus la București de Mircea Rednic, după perioada petrecută la Levanger, în Norvegia.
Debutul său oficial a avut loc pe 14 februarie 2016, într-o victorie cu 1-0 contra lui FC Botoșani. În total, Bartalsstovu a adunat opt apariții pentru „câini”, fără gol marcat, dar cu o pasă decisivă.
Aventura în România a fost scurtă. După plecarea lui Mircea Rednic de pe banca tehnică, noul staff nu a dorit să continue colaborarea, iar jucătorul a devenit liber de contract în mai 2016.
De-a lungul carierei, Bartalsstovu a strâns și 28 de selecții la naționala Insulelor Feroe, pentru care a marcat un gol.