"Arși" după meciul cu România! Lovitură dură chiar în finala play-off-ului pentru CM

Ultimele 4 naționale din Europa care vor merge la Cupa Mondială se vor stabili marți seară, în finalele din play-off.

Bosnia și Herțegovina va înfrunta Italia, la Zenica, marți, de la ora 21:45, în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Naționala lui Edin Dzeko s-a calificat dramatic în ultimul act, după ce a eliminat Țara Galilor la loviturile de departajare.

Bosnia și Herțegovina plătește după incidentele de la meciul cu România

Bosniacii au încasat însă o lovitură dură înaintea finalei pentru Mondial. Din cauza incidentelor provocate de suporteri la meciul cu România (3-1, pe 15 noiembrie, în preliminariile CM 2026), Bosnia și Herțegovina a fost sancționată aspru de FIFA.

FIFA a stabilit ca Bosnia și Herțegovina să joace un meci cu 20% din capacitatea stadionului închisă la următorul meci de acasă. De asemenea, Federația a fost amendată cu 60.000 de franci elvețieni pentru "conduită inadecvată a echipei, discriminare, rasism, utilizarea materialelor pirotehnice, tulburarea imnurilor naționale și lipsă de ordine și disciplină în interiorul și în afara stadionului", după cum amintește Gazzetta dello Sport.

Având în vedere că Bosnia nu a mai jucat niciun meci acasă după partida cu România, sancțiunea referitoare la sectoarele închise va intra în vigoare la meciul cu Italia. Naționala condusă de selecționerul Sergej Barbarez va avea astfel doar circa 8.800 de spectatori la duelul de marți, notează Gazzetta dello Sport.

Italia, care caută prima participare la Cupa Mondială după o pauză de 12 ani, va fi susținută de aproximativ 800 de suporteri la Zenica.

Un Ferrari cum n-ai mai văzut
Finalele din play-off-ul pentru Cupa Mondială (zona europeană)

  • Marți, 21:45: Bosnia și Herțegovina - Italia
  • Marți, 21:45: Cehia - Danemarca
  • Marți, 21:45: Kosovo - Turcia
  • Marți, 21:45: Suedia - Polonia
Publicitate
