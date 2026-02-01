În minutul 8, tânărul fundaș al Atalantei, Honest Ahanor (născut în 2008), și-a pierdut cumpătul într-un duel cu Maximo Perrone. Ahanor a cedat nervos și l-a pălmuit pe mijlocașul gazdelor. Centralul Luca Pairetto nu a ezitat și i-a arătat direct cartonașul roșu fotbalistului de la Atalanta, trimițându-l la cabine după mai puțin de zece minute de joc.



În urma incidentului, Perrone a avut nevoie de îngrijiri medicale, rămânând întins pe gazon. Ulterior, și jucătorul celor de la Como a fost sancționat cu un cartonaș galben, în minutul 9, pentru comportament nesportiv.



Asediu total, dar fără gol



Rămasă în zece oameni pentru mai bine de 80 de minute, Atalanta a rezistat eroic. Como a dominat autoritar partida, având o posesie zdrobitoare de 79% și nu mai puțin de 28 de șuturi spre poartă, comparativ cu doar 6 ale oaspeților.



Como a avut șansa victoriei în prelungiri, dar a ratat dramatic. În minutul 90+8, Nico Paz a irosit o lovitură de la 11 metri, șutul său fiind parat de portarul Marco Carnesecchi, care a anticipat direcția execuției. Meciul s-a încheiat cu o remiză albă, 0-0, un rezultat frustrant pentru trupa lui Cesc Fabregas.

