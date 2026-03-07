Partida de pe „San Siro” se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea duelului, antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu, a analizat partida și a avut cuvinte de laudă pentru omologul său de pe banca rivalei, Massimiliano Allegri.

Cristi Chivu: „Am doar de învățat de la el”

„Este un derby și știm cu toții ce înseamnă pentru două echipe puternice din același oraș. Trebuie să rămânem calmi și conștienți de importanța meciului. Nu trebuie să schimbăm ceea ce am făcut bine până acum și nici identitatea echipei”, a spus Chivu la conferința de presă.

„Este cineva care a câștigat șase campionate și multe trofee. Avem doar de învățat de la el, atât ca antrenor, cât și ca om. Îmi place să discut cu oameni care înțeleg fotbalul. Când câștigi atât de mult, ai multe lucruri de transmis celorlalți”, a continuat Chivu.

Inter traversează un sezon excelent sub comanda lui Chivu. Nerazzurrii sunt lideri în Serie A, cu 10 puncte peste Milan, și au cea mai bună ofensivă din campionat, cu 64 de goluri marcate.

De partea cealaltă, Milan face și ea un sezon solid. Echipa lui Allegri ocupă locul 2, cu 57 de puncte după 27 de etape.

Un succes al Interului ar duce diferența la 13 puncte și ar apropia decisiv echipa lui Chivu de titlul din Serie A.