Mijlocașul armean a părăsit terenul cu probleme medicale la finalul remizei înregistrate de Inter pe „Giuseppe Meazza” în fața celor de la Atalanta, scor 1-1. În cursul zilei de luni, fotbalistul a efectuat investigații amănunțite care au confirmat o leziune musculară la bicepsul femural al coapsei stângi. Această problemă îl va face, cel mai probabil, indisponibil pentru deplasarea de duminică, 22 martie, când Inter va întâlni Fiorentina în etapa cu numărul 30.

Probleme medicale repetate pentru mijlocaș

Clubul nerazzurro a oferit detalii despre situația jucătorului printr-un mesaj publicat pe site-ul oficial.

„Henrikh Mkhitaryan a fost supus în această dimineață unor investigații clinice la Institutul Humanitas din Rozzano. Analizele au evidențiat o leziune la nivelul bicepsului femural de la coapsa stângă. Situația sa va fi reevaluată în zilele următoare”, au anunțat italienii.

Nu este prima dată când fotbalistul născut în 1989 se confruntă cu probleme medicale în acest sezon. O accidentare similară la coapsă l-a ținut departe de gazon timp de o lună, de la sfârșitul lui octombrie până la finalul lui noiembrie. Până în acest punct al stagiunii, Mkhitaryan a strâns 30 de prezențe în toate competițiile pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, reușind să marcheze două goluri, cu Pisa și Lecce, și să ofere șase pase decisive.