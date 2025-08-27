Bora Milutinovic a vizitat, marţi, cantonamentul echipei naţionale a Mexicului de la Centrul de Înaltă performanţă din sudul capitalei Ciudad de Mexico.

În fotografiile şi înregistrările video publicate de presă, Milutinovic a apărut alături de stafful tehnic al echipei Mexicului, înconjurat de selecţionerul Javier Aguirre şi de secundul său, Rafael Marquez.

Milutinovic, care a condus printre alte echipe Mexic, Costa Rica şi Honduras, a luat parte la una din şedinţele de pregătire ale naţionalei mexicane, în care selecţionerul Aguirre testează timp de trei zile jucători din campionatul naţional.

Fostul mare antrenor, în vârstă de 80 de ani, a primit şi un tricou al echipei naţionale a Mexicului.

