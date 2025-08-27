GALERIE FOTO Inepuizabilul Bora Milutinovic: cum arată la 80 de ani o legendă vie a fotbalului

Inepuizabilul Bora Milutinovic: cum arată la 80 de ani o legendă vie a fotbalului Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Celebrul antrenor sârb, care a pregătit cinci naționale diferite, în ediții succesive al Campionatelor Mondiale, a avut o apariție rară, dar spectaculoasă în public. 

Bora Milutinovic a vizitat, marţi, cantonamentul echipei naţionale a Mexicului de la Centrul de Înaltă performanţă din sudul capitalei Ciudad de Mexico.

În fotografiile şi înregistrările video publicate de presă, Milutinovic a apărut alături de stafful tehnic al echipei Mexicului, înconjurat de selecţionerul Javier Aguirre şi de secundul său, Rafael Marquez.

Milutinovic, care a condus printre alte echipe Mexic, Costa Rica şi Honduras, a luat parte la una din şedinţele de pregătire ale naţionalei mexicane, în care selecţionerul Aguirre testează timp de trei zile jucători din campionatul naţional.

Fostul mare antrenor, în vârstă de 80 de ani, a primit şi un tricou al echipei naţionale a Mexicului.

Bora Milutinovic, în cantonamentul mexicanilor, la 80 de ani

Aguirre şi Milutinovic au o relaţie apropiată de mai mulţi ani, tehnicianul sârb convocându-l pe fostul antrenor al lui Atletico Madrid pentru Cupa Mondială din 1986, a doua în care Mexicul a fost gazdă. Aguirre a fost eliminat în meciul din sferturi, pierdut de mexicanii în faţa RFG la penalty-uri.

Bora Milutinovic a afirmat că Aguirre este strategul ideal pentru ca echipa Mexicului să obţină o performanţă istorică la Cupa Mondială din 2026, competiţie ce va fi organizată în asociere cu Statele Unite şi Canada.

Potrivit Agerpres, Mexicul îşi propune să depăşească cel mai bun rezultat al său la un turneu final de Cupă Mondială: sferturile de finală în 1970 şi 1986, când a şi găzduit competiţia.

