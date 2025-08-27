Controversatul atacant italian a anunțat public că este tentat de o aventură în Australia, iar un club de acolo, Perth Glory, i-a răspuns imediat. Mutarea vine însă cu un avertisment serios: aceeași echipă a reprezentat un eșec total pentru un fost coechipier al său de la Liverpool, Daniel Sturridge.



Rămas fără angajament după ce a bifat doar șase apariții în Serie A pentru Genoa, "Super Mario" pare gata să părăsească din nou fotbalul european. Destinația vizată este una exotică: campionatul australian.



"Sunt foarte interesat să joc în A-League. Ar fi o experiență nouă pentru mine. Ușa mea este deschisă dacă cluburile vor să discutăm despre venirea mea în Australia", a spus Balotelli pentru Newswire.



Pentru a se convinge, atacantul a discutat și cu un compatriot, Alessandro Diamanti, care și-a încheiat cariera la Western United. "A fost interesant să aud ce mi-a spus. Aș vedea-o ca pe o oportunitate fascinantă. Pe lângă fotbal, Australia ar fi și o țară minunată în care să locuiești", a adăugat italianul.



Precedentul care dă fiori

Declarațiile lui Balotelli au ajuns rapid la Antipozi, iar oficialii clubului Perth Glory s-au arătat imediat interesați de o posibilă mutare.



"Ar fi grozav pentru noi și pentru A-League. E un lucru mare să aduci un jucător de calibrul lui aici. S-a mai făcut în trecut, cu Del Piero sau Dwight Yorke. Poate că sunt șanse mici, dar suntem interesați", a transmis directorul sportiv Stan Lazaridis, citat de news.com.au.



Dacă transferul s-ar concretiza, Balotelli ar călca pe urmele fostului său coleg de la Liverpool, Daniel Sturridge. Englezul a semnat cu Perth Glory în 2021, fiind considerat atunci unul dintre cele mai mari nume din istoria campionatului.



Aventura s-a transformat însă într-un coșmar. Măcinat de accidentări, Sturridge a jucat în doar șase meciuri pe parcursul unui sezon, fiind titular o singură dată și fără să marcheze vreun gol. La finalul stagiunii, în care Perth Glory a terminat pe ultimul loc, contractul său nu a mai fost prelungit.

