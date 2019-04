"Mi-a luat tricoul si l-a aruncat in iarba" Un fost mare international roman, umilit de Diego Maradona! Ce a urmat!

Iosif Rotariu a povestit un moment de neuitat de la Campionatul Mondial din 1990.

Fostul mare international roman, Iosif Rotariu, a vorbit despre intalnirea pe care a avut-o cu Diego Maradona la Campionatul Mondial din 1990, turneul final desfasurat in Italia.

Dupa egalul obtinut de nationala Romaniei impotriva Argentinei, 1-1, nationala condusa de Emeric Ienei a reusit sa termine grupa pe locul doi, dupa Camerun. La finalul meciului cu Argentina, Iosif Rotariu a vrut sa faca schimb de tricou cu Maradona, insa reactia acestuia nu a fost cea asteptata.

"Pana in minutul 6 sau 7, a intrat de doua ori si a facut doua faze de gol. Pe niste interceptii ratate de mine. Dar, din acel moment, cand anticipam ca primeste pasa ori il faultam, ori luam mingea. S-a terminat meciul, a fost o greseala enorma de-a mea, pentru ca eu nu as fi reactionat ca si el, pentru ca nu am fost la nivelul lui si nu puteam sa ma pun in pielea unui mare jucator.

Numai Gica Hagi poate sa spuna ce ar fi facut. S-a terminat meciul, fiind langa el, aproape, mi-am dat repede tricoul jos si i l-am dat sa il schimb. Fiind si nervos ca nu i-a iesit jocul, mi l-a aruncat in iarba. Pe al meu. Atunci mi l-am luat pe mine si am facut schimb cu Batista. La vestiar, ulterior, l-a schimbat cu Gica Hagi", a povestit Iosif Rotariul la Telekom Sport.

Rotariu a povestit cum s-a pregatit de meciul cu Argentina si ce a simtit cand a fost anuntat de selectioner ca adversarul sau direct va fi chiar Diego Maradona.

"Cu o seara inainte de meci se face antrenamentul oficial ca intotdeauna, antrenament normal, la final am mai ramas sa bat niste lovituri libere lui Silvica. Ne-a chemat `nea Imi, l-a chemat pe Silvica. `Cum facem cu Maradona?` Eram si eu in preajma. Zice Silvica: `Cum ce facem? Il marcheaza fratele meu, de mine`. `Poti sa il marchezi?`, ma intreaba `nea Imi. Cum sa nu? Pot. Dar reactia mea a fost de moment, ca daca m-ar fi intrebat intr-un moment in care eram mai linistit, nu mi-o asumam eu chiar asa.

In mintea mea era, daca castiga Argentina, cand noi aveam nevoie de egal, cine e de vina? Eu. Daca da Maradona gol sau pasa de gol, eram eu si toata Romania ar fi vorbit la modul negativ de mine. In noaptea aceea nu ca nu am dormit, dar ma trezeam foarte des, transpirat, cand ma trezeam ma gandeam ca a doua zi trebuie sa il marchez pe Maradona", a spus Rotariu pentru Telekom Sport.