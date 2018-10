DEZASTRU pentru Dan Petrescu in China! A fost suspendat pana sezonul urmator, echipa lui e ca si retrogradata!

Dan Petrescu a castigat titlul cu CFR si a plecat imediat in China!

Petrescu a incercat s-o salveze pe Ghizou de la retrogradare, insa cu 3 etape inainte de final este la 7 puncte de salvare. Recent, echipa lui SuperDan a fost zdrobita cu 3-0 de echipa lui Cannavaro, iar sansele lui SuperDan pentru un miracol raman doar teoretice.

Mai mult, oficialii chinezi s-au saturat de comentariile lui Petrescu la adresa arbitrajului si au decis sa-l suspende timp de 7 etape!

Asfel, antrenorul roman ar fi suspendat chiar si patru etape din urmatorul sezon, asta daca va mai ramane la Ghizou. Sunt sanse mici. Super Dan a fost adus de Ghizou tocmai pentru a salva echipa in acest sezon.

In Romania s-a vorbit despre o eventuala revenire a lui Petrescu la CFR, insa in ciuda haosului din conducere, echipa lui Conceicao a reusit sa termine turul pe primul loc, cu 2 puncte in fata FCSB.