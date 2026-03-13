Încă o tragedie o zguduie pe PAOK! A fost ucis, în plină stradă, de un fan al rivalei

Un fan al echipei din Salonic a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict petrecut în noaptea de joi spre vineri.

Victima avea 20 de ani și a fost transportată de urgență la spitalul AHEPA, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Potrivit informațiilor din presa elenă, tânărul ar fi fost înjunghiat de un suporter al rivalei Aris Thessaloniki.

Conform autorităților, incidentul a avut loc în doar câteva secunde, în urma unei altercații între mai multe persoane.

Tânărul a fost lovit de două ori cu un cuțit, una dintre lovituri fiind aplicată în zona pieptului, aproape de inimă, rană care s-a dovedit fatală. A doua lovitură i-a perforat plămânul.