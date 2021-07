Inca o lovitura pentru Griezmann dupa clipul scandalos care a aparut cu el si Dembele! Sponsorul si-a retras contractul 

Antoine Griezmann (30 ani) a fost implicat intr-un scandal de rasism recent.

El si Dembele au fost protagonistii unui clip care a aparut pe retelele de socializare recent. Totul a fost filmat de Dembele, care ii filma pe cativa tehnicieni asiatici, veniti in camera lor de hotel pentru a rezolva o problema cu televizorul pe care cei doi voiau sa se joace. Dembele radea de cei doi asiatici si comenta legat de aspectul lor si limba pe care o vorbeau.

Desi nu vorbeste, Griezmann apare si el in clipul lui Dembele, iar asta i-a adus probleme majore, desi si-a cerut scuze. Sponsorul oficial al Barcelonei, Rakuten, a protestat in urma aparitiei clipului, iar acum Konami, o companie japoneza de jocuri video a renuntat la Griezmann drept ambasador si a anuntat totul printr-un comunicat.

"Konami Digital Entertainment estimeaza ca orice fel de discriminare este inacceptabil. In iunie am anuntat ca Antoine Griezmann va deveni ambasadorul nostru, insa tinand cont de intamplarile recente, am decis sa anulam contractul", se arata in comunicatul, citat de Mundo Deportivo.

Mai mult, acestia informeaza ca vor cere Barcelonei explicatii in legatura cu acest subiect.