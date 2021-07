Reactile lui Griezmann si Dembele dupa ce au fost implicati intr-un scandal de rasism in urma clipului aparut pe internet! Ce a spus francezul 

Antoine Griezmann si Ousmane Dembele au reactionat la clipul care a circulat pe retelele de socializare.

Clipul in care Dembele si Griezmann rad de mai multe persoane asiatice a starnit numeroase reactii dure. Acesta ar fi fost filmat de Dembele, care nu apare in filmare, insa a carui voce se aude pe fundal, in timp ce face glume pe seama aspectelor barbatilor care incercau sa le repare televizorul.

Desi nu spune nimic, Griezmann este surprins in timp ce rade la vorbele coechipierului sau, iar intamplarea s-ar fi petrecut in 2019, cand Barcelona a mers in Japonia pentru pre-sezon.

Griezmann a raspuns criticilor primite printr-un mesaj postat pe contul sau oficial de Twitter, negand cu vehementa acuzatiile conform carora ar fi rasist.

"Intotdeauna am fost impotriva oricarei forme de discriminare. In ultimele zile, unele persoane au vrut sa ma prezinte ca pe un om care nu sunt. Neg cu vehementa acuzatiile impotriva mea si imi pare rau daca i-am ofensat pe prietenii mei japonezi", a scris Griezmann pe Twitter.

Ulterior, Dembele a pus si el o postare pe contul sau de Instagram prin care isi cerea scuze.

"Buna tuturor. In ultimele zile, un clip privat din 2019 a devenit viral pe retelele de socializare. Intamplarea a avut loc in Japonia, insa s-ar fi putut intampla oriunde altundeva in lume, as fi folosit acelasi limbaj, in ciuda locatiei.

Nu a fost cu scopul de a evidentia o comunitate specifica. Am tendinta de a folosi acest limbaj in privat, cu prietenii mei, indiferent de unde sunt.

Clipul a devenit public. Inteleg ca ar putea rani persoanele care apar, astfel ca vreau sa imi cer scuze", a scris Dembele pe Instagram.