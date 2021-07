Problemele nu se mai termina: sponsorul principal al Barcelonei, protest oficial pentru rasism! Ce au zis Dembele si Griezmann

Rakuten plateste 55 de milioane de euro anual pentru a aparea pe tricoul de joc al catalanilor

Un video cu Dembele si Griezmann a aparut pe retelele de socializare, in care cei doi francezi rad asiaticii care lucrau in hotelul la care erau cazati.

"Te uiti la toate fetele astea urate doar ca sa joci PES, nu iti e rusine?", a spus Dembele, iar Griezmann a ras la aceste comentarii.

CEO-ul Rakuten, Hiroshi Mikitani, a luat in serios insa acest video si a protestat oficial: "Ca sponsor al clubului si organizator al turneului, sunt foarte dezamagit ca jucatorii Barcelonei au facut aceste comentarii discriminatorii. Aceste declaratii nu sunt acceptabile sub nicio forma. Vrem sa stim si ce parere are clubul despre aceasta, astfel ca am formulat un protest oficial."

Griezmann insa s-a disculpat si a spus ca nu a fost nimic intentionat in acel video.

"Sunt impotriva oricaror forme de discriminare. Resping ferm toate acuzatiile si imi pare rau daca oricare dintre prietenii mei japonezi s-a simtit jignit", a scris Griezmann pe twitter.

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Dembele, la randul sau, a publicat un mesaj pe Instagram in care afirma ca e o simpla neintelegere: "Chiar daca scena s-a petrecut in Japonia, as fi facut aceleasi comentarii. Nu a fost tintit impotriva vreunei comunitati anume."