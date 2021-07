Tensiuni intre Mbappe si Griezmann la Euro 2020! Presa franceza anunta ca relatia dintre cele doua staruri a afectat intreaga echipa 

Deschamps trebuie sa managerieze relatia dintre Mbappe si Griezmann.

Franta era cotata ca principala favorita de a castiga Euro 2020, dar echipa pregatita de Deschamps a fost eliminata in sferturi de Elvetia, dupa un meci nebun in care a condus cu 3-1, s-a vazut egalata in ultimele minute de prelungiri si a fost invinsa la penalty-uri.

Potrivit L'Equipe, relatia din cadrul echipei nu a fost una buna din cauza tensiunilor dintre Mbappe si Griezmann. Tanarul star al lui PSG este invidios pe toata increderea pe care selectionerul i-o ofera lui Griezmann si importanta pe care i-o acorda in jocul echipei, cu toate ca atacantul nu vine dupa un sezon stralucit la Barcelona.

Conform acelasi surse, Mbappe a fost cel care a insistat ca Deschamps sa il readuca la nationala pe Benzema, iar acest lucru nu i-a convenit lui Griezmann pentru ca l-a fortat sa joace in flancul drept, el simtindu-se cel mai bine in centrul atacului.

Cei doi jucatori au avut evolutii modeste la Euro 2020. Mbappe nu a marcat la acest turneu final si a reusit doar 2 pase decisive, in timp ce Griezmann are un singur gol cu Ungaria.