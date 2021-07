Scandal urias cu Dembele si Griezmann in prim-plan: "Toate fetele urate doar ca sa te poti juca?" Cei doi au ras de doi tehnicieni asiatici! Clipul a aparut abia acum pe net

Jucatorii Frantei sunt protagonistii unui scandal major, dupa ce un clip a aparut pe internet.

In filmare, Dembele si Griezmann se afla in aceeasi camera de hotel si rad de cativa tehnicieni asiatici. Conform Daily Mail, acestia incercau sa rezolve o problema tehnica din camera atacantilor, iar dupa cum se vede in filmare, barbatii purtau tinute pe care aveau inscriptionat 'The Staff' pe spate.

Dembele se aude pe filmare in timp ce glumeste pe seama aspectelor barbatilor, dar si de limba in care vorbeau ei. Winger-ul ii spune lui Griezmann: "Toate fetele astea urate, doar ca sa te poti juca pe PES, nu iti este rusine?

Ce fel de limbaj inapoiat este asta? Sunteti sau nu sunteti avansati din punct de vedere tehnologic la voi in tara?"

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul ???????????????????????????????????????????? (@duatleti) July 1, 2021

In clip, Griezmann apare razand la replicile pe care le-ar spune Dembele. Picioarele atacantului pot fi vazute, astfel ca cel mai probabil el este cel care a filmat momentul. Pe parcursul clipului, tehnicienii apar constant in imagine, atacantul dand zoom pe chipurile lor.

Chiar daca a aparut acum, clipul ar fi fost facut in urma cu mai mult timp. Presa din Tarile de Jos sugereaza ca Dembele ar fi filmat in vara lui 2019, cand Barcelona a avut pregatirile din pre-sezon in Japonia, la cateva saptamani dupa ce Griezmann a semnat cu catalanii.