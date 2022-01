Încă o lovitură dată de saudiți! Newcastle s-a înțeles cu un atacant antrenat de Gâlcă la Vejle

Reims a acceptat oferta de 40 de milioane de euro a lui Newcastle United pentru atacantul Hugo Ekitike.

Ekitike, "șlefuit" de Costel Gâlcă la Vejle

Atacantul de 19 ani și 190cm, născut în Franța din părinți originari din Camerun, are 20 de prezențe și 8 goluri pentru clubul aflat pe locul 14 în Ligue 1, în acest sezon. Internaționalul francez U20 a mai jucat la Vejle Boldklub, în perioada februarie - iulie 2021, sub formă de împrumut de la Reims, unde a fost antrenat de Constantin Gâlcă. Experiența sub comanda managerului român l-a ajutat să se impună în echipa lui Oscar Garcia, după întoarcerea în Franța. Newcastle a câștigat cursa pentru semnătura lui Ekitike, care mai fusese dorit de West ham United.

Newcastle a făcut deja patru transferuri

În această perioadă de mercato, în afară de Ekitike, Newcastle United, clubul preluat de Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită, i-a mai transferat pe Bruno Guimaraes (24 ani / brazilian / Ol. Lyon / mijlocaș central / 48 de milioane de euro), Kieran Trippier (31 ani / englez / Atletico Madrid / fundaș dreapta / 15 milioane de euro) și Chris Wood (30 ani / neozeelandez / Burnley / atacant / 30 milioane de euro).

Nu au renunțat încă la Leno, Lingard și Ramsey

Până l-a încheierea perioadei de transferuri, în această seară, "alb-negrii" mai pot înregistra împrumutul lui Matt Targett (26 ani / englez / Aston Villa / fundaș stânga) și transferul definitiv al lui Dean Henderson (24 ani / englez / Manchester United / portar) și Dan Burn (29 ani / Brighton / englez / fundaș central), pentru ultimul deja oferind 15 milioane de euro. Pe lista posibilelor ținte pentru ultimele ore de mercato se mai găsesc Aaron Ramsey (Juventus), Jesse Lingard (Manchester United), Goncalo Inacio (Sporting Lisabona), Mohamed Bayo (Clermont), Issa Diop (West Ham), Sven Botman (Lille) și Bernd Leno (Arsenal).