Newcastle, a doua lovitură a iernii! Cel mai bogat club din lume s-a înțeles deja cu jucătorul

Masivul fundaș al celor de la Sevilla, Diego Carlos (28 de ani), s-a înțeles cu clubul patronat de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite pentru o înțelegere valabilă pe cinci sezoane.

Acum, mai rămâne doar ca Newcastle să ajungă la un acord cu Sevilla, care ține la prețul cerut și în vară, când Chelsea l-a vrut pe Carlos. Andaluzii vor să obțină nu mai puțin de 35 de milioane de euro pentru sud-american, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Diego Carlos has agreed personal terms with Newcastle on potential five year deal. No doubt on player side. ⚪️???????? #NUFC

Sevilla are keeping the same position as for Koundé deal with Chelsea last summer: ‘important’ bid or no agreement. €35m, not enough. Talks ongoing. pic.twitter.com/iFDM25rWEz