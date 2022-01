Se conturează transferul iernii la cel mai bogat club din lume! Starul care este la un pas de Newcastle

Dele Alli (25 de ani), mijlocașul celor de la Tottenham, este foarte aproape de a pleca de la formația londoneză în această fereastră de mercato.

Mijlocașul englez, cândva nelipsit de la lotul național și din echipa lui Spurs, a fost trecut în plan secund de ultimii antrenori care au pregătit-o pe Tottenham.

Pentru Alli se caută o echipă la care să joace sub formă de împrumut până în vară, iar aceasta ar putea fi chiar Newcastle. Șefii ”coțofenelor” poartă discuții chiar în această perioadă pentru transferul mijlocașului britanic, notează jurnalistul Nicolo Schira.

